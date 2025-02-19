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Социальный налоговый вычет: кому положен и как получить

  • 19/02/2025, 10:00
Социальный налоговый вычет: кому положен и как получить
Максимальная сумма выплаты составляет 120 тысяч рублей

Право на налоговый вычет имеют все россияне, оплачивающие НДФЛ. Благодаря этому можно уменьшить сумму подоходного налога или вернуть часть уже уплаченных денег. Сами вычеты разделяют на шесть видов: социальные, стандартные, инвестиционные, имущественные, профессиональные, а также выплаты, связанные с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Под первую категорию попадают все социально значимые покупки, совершенные за последние три года.

Социально значимыми считаются затраты на обучение, лечение или лекарства, спорт или отдых в лагере, благотворительность, независимую оценку квалификации, а также добровольное страхование и пенсионные взносы. Чтобы компенсировать часть расходов на эти цели нужно быть налоговым резидентом РФ и получать официальный доход последние три года. При этом, как доходы, которые облагались НДФЛ, так и расходы, которые попадают в категорию социальных, учитываются только за один налоговый период, то есть за один конкретный год.

Получить вычет можно сразу по всем видам социальных расходов, но общая сумма выплаты не может превышать 120 тыс. руб. за год. Правда, есть исключения. Так, за обучение ребенка государство готово вернуть не более 110 тыс. руб. на обоих родителей. Но эта сумма не входит в стандартные 120 тыс. руб. и в этом случае можно возместить до 14 300 руб. или 6 500 руб. дополнительно к другим условиям социального вычета.

На дорогостоящее лечение денежного потолка вовсе нет, так что можно вернуть налог со всей уплаченной суммы.

Что касается пожертвований, то их сумма не может превышать 25% от годового дохода налогоплательщика. Так что освободить от налога получится только четверть расходов на эти цели.

Оформить социальный налоговый вычет можно двумя способами. Если расходы произошли в этом году, то получить выплату можно через работодателя. В этом случае не придется уплачивать налог с зарплаты, пока не наберется вся сумма вычета.

Выплату за предыдущие годы придется получать через ФНС. Для этого нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой. Деньги выплачиваются единоразово, вся сумма вычета поступает на карту разовым платежом.

Добавим, претендовать на налоговый вычет не могут пенсионеры, официально не трудоустроенные граждане, а также родители в декретном отпуске и студенты, которые не получают иного дохода кроме стипендии.

Подавать документы на социальный вычет можно ежегодно. Важно, чтобы суммы налогов, уплаченных за этот период, хватило на эту выплату. Чтобы рассчитать точную сумму нужно умножить зарплату на 12, а затем вычесть из этого числа 13%. Если полученная цифра будет выше 15 600 руб, то вычет вернётся в полном объёме.

Ранее редакция сообщала о том, что за 2023 год новосибирцы получили налоговые вычеты на 91 млрд рублей. 

Фото freepik, автор: drazenzigic

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НДФЛ налоговый вычет


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