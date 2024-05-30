Необычные предложения по работе назвали в Новосибирской области

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали необычные предложения о работе, которые были открыты в мае и назвали необычные.

В число таких вакансий вошел энерджайзер. Согласно описанию, работник должен заряжать электросамокаты, менять аккумуляторы у разряженных электросамокатов, проверять их исправность и фиксировать дефекты в случае поломки. Зарплата — от 75 до 100 тыс. рублей на руки. Соискателю предлагают работу в любом удобном для него районе и свободный сменный график.

Еще один работодатель ищет агента 007 в области недвижимости. Им может стать кандидат без опыта работы. Специалисту предстоит консультировать и вести переговоры с клиентами, организовывать встречи, подбирать и презентовать объекты недвижимости. Зарплата — от 100 до 200 тыс. рублей до вычета налогов. При этом, работнику обещают систему наставничества, насыщенную корпоративную жизнь и обучение за счет компании.

В Новосибирской области также ищут реставратора архивных и библиотечных документов. Претендент на работу должен иметь образование и знания в области реставрации и архивоведения. Ему предстоит реставрировать сильно поврежденные документы, удалять загрязнения предыдущих реставраций, проводить антисептические обработки, укреплять и восстанавливать утраченные корешки переплетов.

Кроме того, в список необычных вакансий мая попали предложения для кастинг-директора, листогибщика, составителя поездов, садчика кирпича, специалиста по бережливому производству, присадчика, ловца безнадзорных животных, начальника отдела лыжных гонок, грильмена, специалиста по фотоидентификации, андеррайтера и скаута блогеров.

Напомним, в мае жители Новосибирской области чаще всего хотели устроиться менеджерами по продажам (менеджерами по работе с клиентами) и администраторами. На эти вакансии пришлось 5,1% и 3,7% от всех активных резюме в данный период соответственно, сообщили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. На третьем месте по запросам разместились водители (3,2%).

Ранее редакция сообщала, что спрос на медсестер в Новосибирской области вырос на 34%. Однако, зарплаты у среднего медицинского персонала в регионе ниже средних по стране.