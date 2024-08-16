Заканчивается первый этап ремонта Димитровского моста в Новосибирске

На Димитровском мосту в Новосибирске завершается ремонт первого этапа из шести.

В этом году ремонтируются дорожные полосы и тротуар по направлению с левого берега на правый. Работы уже начались на двух полосах. В ближайшее время начнут укладывать гидроизоляцию.

В 2025 году планируется замена деформационного шва, ремонт второго тротуара, установка осевого железобетонного парапетного ограждения, разметка, ремонт нижней поверхности плиты пролетного строения и антикоррозионная защита подмостей. Также отремонтируют консольную и карнизную часть пролётного строения, установят металлическое барьерное ограждение на обочинах перед мостом.

Напомним, что мост был введен в эксплуатацию в 1978 году. За это время он ремонтировался один раз – в 2001 году.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик ремонта Димитровского моста выполнил работу с браком.