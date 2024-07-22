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Мошенники разводят новосибирцев на записи к врачу

  • 22/07/2024, 15:40
Автор: Оксана Мочалова
Мошенники разводят новосибирцев на записи к врачу
Доверчивые люди говорят преступникам код из СМС, которые получают доступ к кабинету на Госуслугах.

Телефонные аферисты освоили новую схему. Теперь они представляются сотрудниками поликлиник, страховых компаний или несуществующих государственных организаций, например, «Единой медицинской службы».

Аферисты звонят новосибирцам, обращаясь к собеседнику по имени и отчеству, называют фамилии реальных врачей и адреса медицинских учреждений. Они предлагают записаться на плановое обследование или сообщают о наличии «талончика» на консультацию врачей узких специальностей.

При этом, мошенники могут назвать настоящий диагноз, фамилии реальных врачей, адрес местной поликлиники или больницы. Эти сведения они находят в открытых источниках или в базах данных, украденных из медицинских учреждений или лабораторий.

В беседе обманщики говорят о возможности записаться на прием к врачам по телефону.

— Во время разговора преступники пытаются узнать у человека удобные для прохождения обследований дату и время. При этом оказывается, что именно на эту дату и время есть свободные талоны. Чтобы закрепить место за пациентом нужно подтвердить запись, назвав код из СМС, который тут же приходит на телефон. Однако на самом деле этот код используется не для записи в поликлинику, а для подтверждения входа на портал «Госуслуги», — прокомментировал новую схему мошенничества эксперт Сибирского ГУ Банка России Андрей Кутень.

Он добавил, что, получив доступ в личном кабинете на портале «Госуслуги», аферисты получают полную информацию о жертве — номер паспорта, СНИЛС, сведения об имуществе и т.д.

—В дальнейшем аферисты смогут использовать эти данные в других схемах, к примеру, чтобы оформить на имя потерпевшего кредиты и займы или вымогать деньги у его родственников, — добавил Андрей Кутень.

Эксперт напомнил, что не стоит говорить незнакомцам данные своих документов, коды из СМС, реквизиты банковской карты или раскрывать ответ на контрольный вопрос на портале «Госуслуги». Кроме того, могут быть опасными ссылки из подозрительных сообщений и тем более приложения, которые просят установить незнакомые люди.

Напомним, в этом году в Новосибирске было выявлено несколько новых схем мошенничества. Аферисты стали звонить от имени сотрудников страховых компаний и предлагать заменить бумажный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на электронный, размещать в интернете вакансии модели, актера массовки или клипов для желающих подработать в свободное от работы или учебы время, а также сообщают  пенсионерам о неучтенном стаже и предлагают пересчитать пенсию.

Ранее редакция сообщала, что жертвам телефонных мошенников вернут 1,8 млн в Новосибирской области.

Источник фото: freepik.com, автор- stockking

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : обман мошенничество запись к врачу


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