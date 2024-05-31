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Женщина исчезла с деньгами, собранными на выпускной из садика в Новосибирске

  • 31/05/2024, 14:49
Автор: Артем Рязанов
Женщина исчезла с деньгами, собранными на выпускной из садика в Новосибирске
Родители собрали почти 300 тысяч рублей.

Женщина собрала с родителей 300 тысяч рублей на выпускной из садика в Новосибирске и исчезла.

Все произошло в Дунаевском жилмассиве, там мать двух детей Елена* (Имя изменено. — Ред.). собирала деньги на нужды детского сада.

— Осенью начала большой проект — подготовку к выпускному. Скидывались на альбомы, подарки, оператора, декор, автерпати в беседке. Всего удалось набрать 298 тысяч, — передает слова пострадавших Mash Siberia.

Ей была предложена помощь, от которой та отказалась, сославшись на собственные силы и скидку.

Весной она пропала вместе с детьми, уехав в санаторий. В мае спохватившиеся родители детей обнаружили, что она ничего из оговоренного не сделала.

Однако со сборщицей удалось установить контакт. Она призналась, что находится в тяжелой ситуации,  пообещала все вернуть, по в итоге не выполнила и этого обещания, заявляет издание.

Заявление в полицию уже написано, а пострадавшие начали рассказывать о Елене*. другим для предупреждения.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска с подельником ограбила школьника в Сочи.

Источник фото: Freepik / Автор —   freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Сбор денег детсад


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