Женщина исчезла с деньгами, собранными на выпускной из садика в Новосибирске

Женщина собрала с родителей 300 тысяч рублей на выпускной из садика в Новосибирске и исчезла.

Все произошло в Дунаевском жилмассиве, там мать двух детей Елена* (Имя изменено. — Ред.). собирала деньги на нужды детского сада.

— Осенью начала большой проект — подготовку к выпускному. Скидывались на альбомы, подарки, оператора, декор, автерпати в беседке. Всего удалось набрать 298 тысяч, — передает слова пострадавших Mash Siberia.

Ей была предложена помощь, от которой та отказалась, сославшись на собственные силы и скидку.

Весной она пропала вместе с детьми, уехав в санаторий. В мае спохватившиеся родители детей обнаружили, что она ничего из оговоренного не сделала.

Однако со сборщицей удалось установить контакт. Она призналась, что находится в тяжелой ситуации, пообещала все вернуть, по в итоге не выполнила и этого обещания, заявляет издание.

Заявление в полицию уже написано, а пострадавшие начали рассказывать о Елене*. другим для предупреждения.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска с подельником ограбила школьника в Сочи.