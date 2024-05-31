Известная певица Ольга Бузова прилетит в Новосибирск

Певица и актриса Ольга Бузова вновь появится в Новосибирске. Она будет выступать на фестивале «Блогеры России».
― Без Оли никуда! Телеведущая уже готовится выступить со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, ― написано в соцсетях фестиваля.
Сам концерт пройдет 12 июня.
Отметим, что столицу Сибири также посетит бывший парень Ольги Бузовой — блогер Дава.
Завтра, 1 июня, Давид споёт для новосибирцев под открытым небом в честь Дня защиты детей.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский блогер Дава и Ольга Бузова снова могут быть вместе.
Источник фото: Freepik / Автор: aleksandarlittlewolf.
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