Известная певица Ольга Бузова прилетит в Новосибирск

Певица и актриса Ольга Бузова вновь появится в Новосибирске. Она будет выступать на фестивале «Блогеры России».

― Без Оли никуда! Телеведущая уже готовится выступить со своими хитами и дать «огня» на танцплощадке, ― написано в соцсетях фестиваля.

Сам концерт пройдет 12 июня.

Отметим, что столицу Сибири также посетит бывший парень Ольги Бузовой — блогер Дава.

Завтра, 1 июня, Давид споёт для новосибирцев под открытым небом в честь Дня защиты детей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский блогер Дава и Ольга Бузова снова могут быть вместе.