Быструю зарядку для электроавтомобилей создали в Новосибирске

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и их партнёр АО НПП «Радиосвязь» разработали промышленный образец станции для быстрой зарядки электромобилей.

Зарядная станция сконструирована по модульному принципу, что позволяет легко добавлять и удалять необходимое количество зарядных постов в зависимости от требуемой мощности.

— Сейчас изготовлено несколько опытных образцов станции с двумя силовыми преобразователями по 40 кВт, которые могут работать раздельно для одновременной зарядки нескольких электромобилей или совместно на один зарядный коннектор для обеспечения мощности зарядки до 80 кВт, — рассказывает младший научный сотрудник Центра технологического превосходства Евгений Абрамов.

Исследователи утверждают, что зарядная станция была разработана с учетом суровых сибирских условий. Её двойной корпус, продуманная система воздушных каналов и автоматический климат-контроль обеспечивают длительную и высокоэффективную зарядку электромобилей в широком диапазоне температур — от низких до высоких. Кроме того, станция способна работать в условиях загрязненного городского воздуха.

В прошлом году ученые провели серию испытаний, в результате которых удалось максимально адаптировать конструкцию к различным требованиям потребителей и особенностям внешней среды.

В начале текущего года запланирован финальный этап испытаний. Затем предприятие-партнёр примет решение о запуске технологической линии для производства таких станций.

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