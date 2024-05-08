В мэрии рассказали, как будет работать метро в День Победы в Новосибирске

Мэрия Новосибирска рассказала о том, как будут работать входы в метро в Новосибирске.
По сообщению властей, работа метрополитена будет продлена до часа ночи.
— Входы на станции метро «Площадь Ленина» могут быть временно закрыты с 7.30 до 12.00, — говорится в сообщении.
Это может произойти по решению оперативного штаба Управления МВД по Новосибирску.
Также отмечается, что изменено время работы вестибюлей станций и эскалаторов с 9 на 10 мая.
Так, например, вестибюль на станции «Площадь Маркса» будет работать с 5:45 и до 1 ночи.
Ранее редакция сообщала о том, что банковскими картами чаще всего расплачиваются в метро жители Новосибирска.
Источник фото (главное): Infopro54 / Автор — Артём Рязанов
Источник фото (внутри текста): мэрия Новосибирска
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