В мэрии рассказали, как будет работать метро в День Победы в Новосибирске

Мэрия Новосибирска рассказала о том, как будут работать входы в метро в Новосибирске.

По сообщению властей, работа метрополитена будет продлена до часа ночи.

— Входы на станции метро «Площадь Ленина» могут быть временно закрыты с 7.30 до 12.00, — говорится в сообщении.

Это может произойти по решению оперативного штаба Управления МВД по Новосибирску.

Также отмечается, что изменено время работы вестибюлей станций и эскалаторов с 9 на 10 мая.

Так, например, вестибюль на станции «Площадь Маркса» будет работать с 5:45 и до 1 ночи.

Ранее редакция сообщала о том, что банковскими картами чаще всего расплачиваются в метро жители Новосибирска.