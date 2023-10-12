Ученые разрабатывают беспилотник для прогнозирования погоды в Новосибирске

В Новосибирске решили разработать дрон для прогнозирования погоды. К испытаниям планируют приступить весной 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НГТУ.

Первый образец будет готов в конце года. Для лучшего прогноза необходимо измерять силу и направление ветра во множестве точек сразу.

Сам дрон разрабатывают исследователи Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с коллегами из Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН.

Сейчас исследователи думают над формой дрона. Он должен быть достаточно легким.

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