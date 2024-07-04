За запуск квадрокоптера житель Новосибирска заплатил 40 тысяч рублей

В Новосибирске местный житель был оштрафован на 40 тысяч рублей из-за запуска квадрокоптера. Он был привлечён к административной ответственности.

Согласно информации, предоставленной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, было выявлено нарушение правил использования воздушного пространства. Запуск квадрокоптеров в Новосибирске возможен только при наличии соответствующего разрешения.

Инцидент произошёл в апреле 2024 года. В диспетчерской зоне аэродромов Ельцовка и Гвардейский мужчина без разрешения запустил беспилотник.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте в Новосибирске был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата в центре города, в районе улицы Ленина. Возбуждено уголовное дело.