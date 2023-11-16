Новый автовокзал открылся на границе Новосибирской и Кемеровской областей

Новый автовокзал был открыт на границе Новосибирской и Кемеровской областей. Пассажиропоток за день может достигать 500 человек.

Двухэтажное здание площадью 800 квадратных метров возвели в селе Журавлево вдоль трассы. Это известное место стоянки всех автомобилистов и дальнобойщиков.

В новом автовокзале продаются билеты до различных населенных пунктов двух регионов. Автобус стоит в автовокзале 30 минут. Планируется также продавать билеты до горнолыжного курорта «Танай».

Для того, чтобы скрасить ожидание можно поесть в кафе, которое предлагает широкий ассортимент блюд и выпечки. Также есть туалет и комната матери и ребёнка.

Ранее редакция сообщала о том, что долю мэрии в автовокзале на Красном проспекте в Новосибирске приватизируют в 2024 году.