Дочь и знакомая депутата Владимира Лаптева получили по два года условно

Октябрьский районный суд Новосибирска признал виновными Тамару Лаптеву и Оксану Акулинину в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления судебного департамента Новосибирской области.

— Согласно обвинительному заключению, депутат Заксобрания Владимир Лаптев фиктивно трудоустроил на должности помощников депутата свою дочь и знакомую. Женщины фактически не работали, но заработная плата им начислялась, — уточняется в сообщении. — Всего за период с октября 2020 по октябрь 2022 года им было перечислено на банковские карты 411 000 и 541 000 рублей.

Как сообщили в управлении судебного департамента, вину женщины признали, ущерб погасили в полном объеме, а также заявили ходатайство о рассмотрении их дел в особом порядке.

Приговором суда Татьяне Лаптевой и Оксане Акулиной назначено по 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговоры не вступили в законную силу.

Напомним, сам Владимир Лаптев также находится под следствием по двум эпизодам мошенничества, по обвинению в даче, а также в получении взятки.

В сентябре мандата за мошенничество с зарплатой помощника депутата лишился депутат Глеб Поповцев.

Ранее редакция сообщала о том, что на октябрьской сессии регионального парламента Лаптев может сдать мандат депутата.