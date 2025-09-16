Тонкости трендов для женщин 30+ раскрыла стилист из Новосибирска

Главный шаг к осознанному гардеробу основан на чётком понимании собственного образа жизни и личных предпочтений, уверена новосибирский стилист Ольга Белашова. При этом не обязательно следовать веяниям молодежной моды.

Стилист советует делать ставку на долговечные тренды: асимметричные топы, юбки с неровным подолом, а также комбинезоны и костюмы.

— Качественный костюм — это инвестиция в гардероб. Его можно носить как комплектом, так и разбивать на элементы, комбинируя с другой одеждой, создавая множество вариаций, — отметила Ольга Белашова в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск.

Эксперт добавила, что одной из самых частых проблем, с которой сталкиваются женщины после тридцати лет, является боязнь сочетать цвета в гардеробе. Стилист советует одежду в пастельных или приглушённых тонах, использование монохромный look или сочетания «родственных» цветов: синий с зеленым, красный с фиолетовым.

— Чёрный — это классика, но после тридцати он не всегда помогает выглядеть свежее и моложе. Я бы рекомендовала разбавлять его светлыми акцентами в портретной зоне, например, белой блузкой под черный пиджак, и обязательно добавлять выразительный макияж, чтобы освежать лицо, — рекомендует специалист.

Стоит отметить, что новосибирский ритейл разворачивается в сторону локальных брендов. Начало этому процессу было положено санкционной политикой, запущенной европейскими странами в 2022 году. А в конце прошлого года регионам дали сигнал активнее работать с местными производителями. Директор департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Никита Кузнецов на форуме «Дни ритейла в Сибири 2024» напомнил, что на российском рынке в 2022 году освободились огромные ниши. Ушедшие международные бренды занимали до 50% площадей в высококлассных торговых центрах.

