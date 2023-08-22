Жерар Депардье продолжит строить ресторан в Новосибирске

Разместить ресторан известного актера и бизнесмена планировали в доме №11 на улице Ленина в Новосибирске. Но все работы были заморожены. Однако недавно прохожие заметили там огромную кучу строительного мусора. Выяснилось, что строительство заведения под названием «Жерарня» возобновлено.

– Этот совместный с Жераром Депардье проект известный новосибирский ресторатор Денис Иванов анонсировал еще летом 2021 года. Увы, но СВО, а затем последовавшие за этим санкции и проблемы с логистикой поставили проект на паузу, – сообщает паблик «Все новости Новосибирска».

Для работы ресторана требовалось оборудование, которое не выпускают в России. Впрочем, авторы проекта всё же нашли возможность заказать необходимое оснащение за рубежом.

– При сроке поставки от трёх месяцев и уже начавшихся ремонтных работах, можно предположить, что открытие проекта «Жерарня» случится не ранее начала 2024 года, – прогнозирует Телеграм-канал «Киоск. Рестораны Новосибирска».

Жерар Депардье уже давно посвящает себя не актёрской кухне, а кулинарному делу. Он владеет двумя ресторанами в Париже. У французской кинозвезды есть виноградники на берегу Луары. Депардье – автор кулинарной книги «Моя кухня».

В 2018 году актёр впервые побывал в Новосибирске. Депардье намеревался развивать здесь свои бизнес-проекты. Однако позже выяснилось, что известный артист получил прописку в сибирском мегаполисе, скрывшись от уплаты налогов во Франции. Счета знаменитого француза заблокировала Новосибирская налоговая служба.