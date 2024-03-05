Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе

27 февраля проект «Нормандия-Неман» новосибирской компании «Стрижи» в результате зрительского голосования занял первое место в номинации «Лучшая архитектура» федерального конкурса новостроек «Топ ЖК». Мероприятие проходило в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в рамках Российской строительной недели-2024 в Москве.

— У меня уже был опыт возвращения с федеральных конкурсов с наградами. Но у нынешней — особое послевкусие. Всем финалистам конкурса была предоставлена возможность со сцены донести до зрителей и жюри самое главное в своих проектах. И то, с каким вдохновением и единым порывом сделала это наша команда, — совершенно незабываемо! — прокомментировал генеральный директор «Стрижей» Игорь Белокобыльский.

Он рассказал, что финалисты конкурса выступили перед полным залом на 1000 человек, еще столько же экспертов смотрели трансляцию онлайн. Шоу-презентация проекта «Нормандия-Неман» проходила в жанре иммерсивного театра. В ней приняли участие художественный руководитель «Первого театра» режиссер Джемма Аветисян, музыкант и режиссер Евгений Гаврилов, радиоведущий Стас Чибриков и агентство креативных коммуникаций Idea Nova.

Напомним, в 2023 году, по версии посетителей сайта ЕРЗ.РФ, ребрендинг новосибирского застройщика «Стрижи» признан лучшим в России. По словам Игоря Белокобыльского, новый курс компании — «Арт-девелопмент» — означает отношение к созданию и развитию территорий застройки как к искусству и в коллаборации с людьми искусства.

— Когда мы разрабатывали концепцию «Нормандии-Неман», то сосредоточились на попытке ответить на вопрос: что же главное в потребностях той социальной страты, которая будет определять судьбу нашего общества в течение ближайших двух десятилетий, — говорит Игорь Белокобыльский. — И мы не заметили, когда ребята из наших респондентов стали нашими соратниками. Наступил момент, когда те люди, с которыми мы коммуницировали как с будущими покупателями, стали активно привносить свои идеи, и проект «Нормандия-Неман» с экопространством «Органика» стал результатом совместного творчества нас и наших будущих покупателей.

Жилой комплекс «Нормандия-Неман» реализуется в исторической локации Новосибирска — на улице Аэропорт, вблизи городского аэропорта «Северный». Он будет состоять из трех 16-17-этажных домов. Во внешний облик жилого комплекса вложены мотивы авиационной эстетики. Издалека он будет выглядеть солнечно-золотистым, легким, безоблачно-воздушным. На территории, примыкающей к комплексу, появится экопространство «Органика». Оно включает в себя место для отдыха и общения площадью 1,5 га, многолетний сад, полянки для активностей и здание резидент-центра с зеленой кровлей.

Девелоперская компания «Стрижи» основана в 2011 году. За время существования компания ввела в эксплуатацию более 50 многоквартирных домов. По данным ЕРЗ, в 2021 году «Стрижи» вошли в тройку лидеров по сдаче домов в эксплуатацию (105 710 кв. м). Компания реализует такие проекты, как «Нормандия-Неман», «Русское солнце», «Новелла», «Рафинад», «Дежнев». Проекты не раз завоевывали награды в различных номинациях.

Конкурс новостроек «Топ ЖК» проводится с 2019 года. Организатором является «Единый реестр застройщиков» (ЕРЗ), при поддержке Торгово-промышленной палаты страны, Национального объединения застройщиков жилья и Российского союза промышленников и предпринимателей. В конкурсе определяются лучшие решения в новостройках России по отдельным элементам (лучший двор, лучшее озеленение и ландшафтный дизайн, лучшие условия для спорта и т.д.).

В 2024 году в «Топ ЖК» участвовали более 1400 номинантов и 1007 проектов от 630 застройщиков России. Финалистов и победителей определили в 133 номинациях: 9 федеральных, 16 окружных и 108 региональных.

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