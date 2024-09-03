Хозяина «Кишлака» наказали за липовых поваров-мигрантов на Хилокской в Новосибирске

В Новосибирске наказали хозяина кафе «Кишлак» на Хилокской за то, что его повара кормили гостей заведения, не имея на это права. Нарушения выявили сотрудники городской прокуратуры.

По информации ведомства, индивидуальный предприниматель привлек двух соотечественников из Средней Азии к работе на кухне своего «Кишлака». При этом в патентах иностранных специалистов отсутствовала поварская профессия.

После вмешательства прокуратуры «Кишлак» закрыли, а его хозяина привлекли к ответственности.

— Индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по статье «Привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина по профессии, не указанной в патенте», а работники по статье «Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ по профессии, не указанной в патенте». Виновным назначено наказание в виде предупреждения и штрафов, — пояснили в надзорном ведомстве региона.

Напомним, скандально известное кафе «Кишлак» в Хилокском микрорайоне Новосибирска было закрыто после проверок правоохранительных органов совместно с силовыми структурами, налоговой и Роспотребнадзором. Поводом для мероприятий стала история, растиражированная в СМИ, о конфликте между сибирячками и мигрантом, который приехал на разборки. Мужчина, нагло доказывающий, что он является участником СВО и демонстрирующий кривые нашивки с перевернутым российским флагом, набросился на беззащитных женщин с претензиями. Однако уже через несколько дней заведение распахнуло свои двери и вновь начало работать.

Ранее редакция сообщала о том, что военные следователи вместе с полицейскими нанесли визит в киоски с шашлыками и шаурмой в Хилокском микрорайоне Новосибирска, чтобы выявить мигрантов, ставших гражданами России и не вставшими на воинский учет.