Раненых в бою солдат будут искать с помощью маячка

Команда разработчиков из Новосибирска разработала поисковую систему раненых на поле боя солдат с помощью маячка, передает РИА Новости. Сотрудники Национальной технологической инициативы (НТИ) представили ее на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2023».

— Комплексная поисковая система позволит найти раненных на поле боя военнослужащих. Эту систему можно использовать в гражданской сфере для поиска потерявшихся БПЛА, — рассказали в НТИ. — Функции системы будут скрыты от наблюдения противника, так как маячки распознают сигналы поискового прибора по внутреннему радиоканалу.

Специалисты пояснили, что поиск солдат осуществляется посредством прибора с антенной, при этом под обстрелом поиск можно организовать с помощью беспилотника, прикрепив на него ретранслятор прибора и маяк, отслеживающий сам дрон.

В пресс-службе НТИ сообщили, что в настоящее время система прошла проверку в лесистой местности и теперь готовится к испытаниям на полигоне.

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