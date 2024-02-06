Новосибирские стартаперы пожаловались на стресс и страх потерять деньги

Аналитики «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО, проанализировали с какими трудностями сталкивались предприниматели и основатели стартапов.
Для новосибирских компаний в топ ключевых проблем вошли:
Помимо профессиональных трудностей, основатели стартапов рассказали о проблемах личностного характера.
Самый главный страх у каждого пятого (22%) основателя стартапа — это остаться без денег. 21% респондентов боится расширять штат сотрудников, а 19% — боятся выходить на зарубежный рынок.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы научили нейросеть оценивать качество разговоров в контакт-центре.
Фото freepik — rawpixel-com
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