Рекламодателям

На новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов

  • 18/09/2024, 17:00
На новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов
Больше всего туристов привлекают технологичные компании, а также предприятия пищевой отрасли.

Дальние путешествия становятся все менее доступными. Поэтому стремление познавать новое все больше концентрирует внимание горожан на собственном регионе. На этой волне промышленный туризм оказался в тренде. Ведь он не просто расширяет кругозор, но и дарит возможность знакомства с реальным бизнесом и производством.

Стоит отметить, что промышленный туризм — это совсем юное направление туриндустрии. Активно развивать его стали совсем недавно. Пандемия затормозила этот процесс, а ограничения на выезд и значительное удорожание авиаперелетов, напротив, открыли новые рубежи.

Предприятия стали активно подключаться к программе по развитию промышленного туризма, — рассказывает директор туристической компании «Парнас» Римма Раткевич. —Во многом это происходит благодаря серьезнейшей разъяснительной работе, которую ведет туристско-информационный центр Новосибирской области.

По словам Риммы Раткевич, предприятия города чаще всего посещают школьники и студенты колледжей. Но последние пару лет с новосибирским производством приезжают познакомиться и жители других регионов.

— Вот недавно мы организовали промышленный тур по нашей области для туристов из Барнаула, — поясняет она. — Больше всего им запомнился визит на пивоваренный завод «Балтика», во многом благодаря тому, что там грамотно организованы подобные экскурсии.

Римма Раткевич рассказала, что интересует туристов. По ее словам, большим спросом пользуются туры на «Новосибирский завод химконцентратов», в музей ГНЦ ВБ «Вектор», в Институт цитологии и генетики СО РАН и ИЯФ СО РАН, а также в «Технопарк» Академгородка. Школьникам интересно производство солнечных батарей. Старшее поколение предпочитает поездки на предприятия пищевой промышленности.

По мнению эксперта, промышленный туризм в Новосибирске находится на начальной стадии развития. Одни предприятия пока не готовы открывать свои двери для туристов, у других нет необходимой материальной базы. Но работа в этом направлении ведется, в том числе по настоянию кадровых служб предприятий.

— Почти все предприятия сейчас испытывают острейший кадровый голод, — объясняет начальник отдела Туристско-информационного центра Новосибирской области Светлана Нечаева. — Политика «открытых дверей» помогает в решении этой проблемы. Шестиклассник, побывавший на фабрике по производству шоколада, может связать с этим производством всю последующую жизнь.

На данном этапе, Новосибирская область отстает по темпам развития промтуризма от Кузбасса. Светлана Нечаева объясняет это тем, что в соседнем регионе туристы могут познакомиться не только с легкой промышленностью, но и спуститься в шахту.

— Это направление туризма очень перспективное и я уверена, что в нашем городе оно получит всестороннее развитие, — отметила она.

Ранее редакция сообщала о планах Новосибирской области развивать промышленный туризм.

Автор фото Светлана Нечаева.

15

Рубрики : Бизнес Туризм Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : Промышленный туризм


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNatЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNb1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNpAЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNfQЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLu1mooNWaЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Федор Плесовских: На рынке взыскания просроченной задолженности в Новосибирской области наблюдается некоторая стабильность

Одна из ключевых причин — цифровизация процесса взыскания.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
На новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов
18/09/24 17:00
Бизнес Промышленность Туризм
Молодую мать приговорили к 10 годам колонии за убийство новорожденной дочери в Новосибирске
18/09/24 16:51
Общество Право&Порядок
В Новосибирске простили пенсионеров, укравших продукты из магазинов
18/09/24 16:45
Общество Право&Порядок
На школу под Новосибирском выделили почти миллиард рублей
18/09/24 16:30
Власть Недвижимость Образование
В Новосибирске домушники пытались вскрыть квартиру, но нарвались на ее хозяина — видео
18/09/24 15:51
Происшествия
Грузовик снес световую опору на Советском шоссе в Новосибирске
18/09/24 15:45
Происшествия
Из-за вспышки ОРВИ на карантин отправили 11 классов в Бердске
18/09/24 15:30
Общество
Новосибирский депутат предложил увеличить выплату на новорожденного до 50 тысяч рублей
18/09/24 15:00
Власть Общество
Разработка НГТУ позволит снизить затраты торговых компаний
18/09/24 14:30
Общество
Новосибирские бизнесмены обратились в суд из-за негативных отзывов в 2ГИС
18/09/24 14:00
Бизнес Право&Порядок
Китайский инвестор планирует наладить выпуск модульных домиков в Новосибирске
18/09/24 13:45
Бизнес Власть Туризм
Почти половина объектов социальной сферы подключены к теплу в Новосибирске
18/09/24 13:30
Общество
Делегация Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым работает в Узбекистане
18/09/24 13:15
Власть
Ребенок погиб при пожаре в Бердске
18/09/24 13:15
Происшествия
Четыре автобуса меняют схему движения из-за ярмарки в Новосибирске
18/09/24 13:00
Общество
В Новосибирске суд признал незаконной продажу снегоплавильной станции на ул. Федосеева
18/09/24 12:45
Бизнес Власть
Сдавать комнату в Новосибирске стало выгоднее
18/09/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Китайский инвестор планирует построить в Новосибирской области еще 2-3 завода
18/09/24 12:15
Бизнес
Дорогу от Татарска до Карасука отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
18/09/24 12:10
Власть
Зеркальные блестящие фигуры установили в парке «Арена» в Новосибирске
18/09/24 12:00
Общество
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58
Банк «Левобережный» увеличил объёмы выдачи кредитов на газификацию в 2 раза
16/09/24 11:26
Банк Уралсиб увеличил выдачи автокредитов в 1,7 раза
16/09/24 9:00
В «Россети Новосибирск» подвели промежуточные итоги подготовки к зиме
12/09/24 13:06
Дмитрий Солнцев: Сбер профинансировал образование сибиряков на миллиард рублей в 2024 году
12/09/24 10:45
Банки отобрали первые проекты Второго межбанковского финтех-акселератора АРБ и Банка Уралсиб
12/09/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска