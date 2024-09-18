На новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов

Дальние путешествия становятся все менее доступными. Поэтому стремление познавать новое все больше концентрирует внимание горожан на собственном регионе. На этой волне промышленный туризм оказался в тренде. Ведь он не просто расширяет кругозор, но и дарит возможность знакомства с реальным бизнесом и производством.

Стоит отметить, что промышленный туризм — это совсем юное направление туриндустрии. Активно развивать его стали совсем недавно. Пандемия затормозила этот процесс, а ограничения на выезд и значительное удорожание авиаперелетов, напротив, открыли новые рубежи.

— Предприятия стали активно подключаться к программе по развитию промышленного туризма, — рассказывает директор туристической компании «Парнас» Римма Раткевич. —Во многом это происходит благодаря серьезнейшей разъяснительной работе, которую ведет туристско-информационный центр Новосибирской области.

По словам Риммы Раткевич, предприятия города чаще всего посещают школьники и студенты колледжей. Но последние пару лет с новосибирским производством приезжают познакомиться и жители других регионов.

— Вот недавно мы организовали промышленный тур по нашей области для туристов из Барнаула, — поясняет она. — Больше всего им запомнился визит на пивоваренный завод «Балтика», во многом благодаря тому, что там грамотно организованы подобные экскурсии.

Римма Раткевич рассказала, что интересует туристов. По ее словам, большим спросом пользуются туры на «Новосибирский завод химконцентратов», в музей ГНЦ ВБ «Вектор», в Институт цитологии и генетики СО РАН и ИЯФ СО РАН, а также в «Технопарк» Академгородка. Школьникам интересно производство солнечных батарей. Старшее поколение предпочитает поездки на предприятия пищевой промышленности.

По мнению эксперта, промышленный туризм в Новосибирске находится на начальной стадии развития. Одни предприятия пока не готовы открывать свои двери для туристов, у других нет необходимой материальной базы. Но работа в этом направлении ведется, в том числе по настоянию кадровых служб предприятий.

— Почти все предприятия сейчас испытывают острейший кадровый голод, — объясняет начальник отдела Туристско-информационного центра Новосибирской области Светлана Нечаева. — Политика «открытых дверей» помогает в решении этой проблемы. Шестиклассник, побывавший на фабрике по производству шоколада, может связать с этим производством всю последующую жизнь.

На данном этапе, Новосибирская область отстает по темпам развития промтуризма от Кузбасса. Светлана Нечаева объясняет это тем, что в соседнем регионе туристы могут познакомиться не только с легкой промышленностью, но и спуститься в шахту.

— Это направление туризма очень перспективное и я уверена, что в нашем городе оно получит всестороннее развитие, — отметила она.

Ранее редакция сообщала о планах Новосибирской области развивать промышленный туризм.