Мобильную систему подавления БПЛА для транспорта разработали в Новосибирске

Во вторник, 1 октября, в Новосибирском Академгородке представили программно-аппаратный комплекс обнаружения и подавления БПЛА на основе искусственного интеллекта.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства науки и инновационной политики, комплекс способен обнаруживать и подавлять дроны в радиусе до 1,5 километров. Во время демонстрационного полёта тестовый беспилотник был нейтрализован.

Система может выявлять радиосигнал БПЛА в широком диапазоне, эффективно работая в городской среде и распознавая сигналы даже при высоком уровне помех. Она может применяться для защиты промышленных и инфраструктурных объектов.

– Технология имеет ряд преимуществ по сравнению с импортными аналогами, например, китайскими. Система может быть адаптирована под любое предприятие, локацию, объект, – заявила Влада Козина, генеральный директор компании-разработчика.

Комплексы уже установлены на ряде предприятий в Новосибирской области, Пермском крае и Липецкой области. Модули опробовали в условиях СВО. Инженеры подали заявку на регистрацию интеллектуальной деятельности в Роспатент.

Ранее редакция сообщала о том, что на форуме «Армия-2024» представлен новый беспилотник «Журавль» из Новосибирска.