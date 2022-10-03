Чем отличаются понятия «бронь» и «отсрочка»?

Адвокат Леонид Ольшанский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о существенной разнице между понятиями «отсрочка от призыва» и «бронь для мобилизации».

Ведь многие россияне до сих пор путаются в определениях и не видят расхождений.

Почетный адвокат России пояснил, что отсрочка — это временное явление, которое дается, например, студентам, которым нужно доучиться, чтобы получить диплом специалиста. Также она относится к тем, кто негоден, например, в случае тяжелой болезни. Также на отсрочку могут претендовать многодетные отцы, у которых жена, мать детей, погибла до того, как они достигли совершеннолетнего возраста.

В свою очередь, бронь предоставляется тем, кто официально трудится на важнейших для страны производствах, имеющих стратегическое значение для оборонной промышленности России.

В перечне таких предприятий, на сотрудников которых действует бронь, — IT и цифровые технологии.

— Если эта отрасль народного хозяйства важна для экономики страны и для обороноспособности, эти специалисты должны работать, — добавил Ольшанский.

Ранее редакция сообщала, что специалисты сфер IT, связи и медиа получат отсрочку от частичной мобилизации. В списке значатся специальности физико-математического и химико-биологического направлений, а также технические специальности и направления, связанные с информационными технологиями и коммуникациями.