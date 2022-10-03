Производитель быстровозводимых модульных зданий из Новосибирска повышает эффективность

Компания получает расширенную адресную поддержку Федерального центра компетенций (ФЦК): помимо внедрения улучшений на двух производственных потоках, в течение года эксперты оптимизируют направления стратегии и проведут цифровой аудит бизнес-процессов компании.

«Эксперты Федерального и регионального центров компетенций совместно с сотрудниками предприятий внедряют технологии бережливого производства, максимально оптимизируют процессы, улучшают качество продукции. В результате этого взаимодействия без лишних финансовых затрат компания начинает производить больше, улучшаются условия труда рабочих, растут их профессионализм и зарплата», – говорит начальник управления инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Аэлита Юрова.

Благодаря внедрению специализации и повышению эргономичности рабочих мест за четыре месяца реализации нацпроекта на участке сварки сократили время изготовления элементов здания с 44 до 35 минут. На участке финальной сборки поставлена цель по переходу от индивидуального к поточному производству, что уже сейчас позволило повысить выпуск готовой продукции до 14 штук в смену. Выработка выросла на 75%, а в планах к концу года достичь увеличения показателя в 2 раза.

«Уже сейчас видно, как реализация проекта влияет на оптимизацию процессов и повышение уровня производственной системы без дополнительных инвестиций. Достигнутый результат позволяет уверенно смотреть в будущее и заключать новые крупные контракты», – отметил заместитель по технической части «Ависта Модуль Инжиниринг» Александр Бобровский. «Продукция компании в настоящее время становится все более и более востребована. В условиях импортозамещения, запуска в стране новых промышленных и инфраструктурных объектов, развития внутреннего туризма спрос на нее будет только расти, и мы очень рады, что в подобной ситуации ФЦК имеет возможность в сжатые сроки, практически без дополнительных затрат, благодаря исключительно внедрению инструментов бережливого производства, помочь предприятию существенно повысить свои показатели», – подчеркнул старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

За оставшееся время на предприятии должна быть стандартизирована новая технология производства модульных зданий, что позволит гарантировано выпускать больше продукции. Будет совершенствована система качества и устранены лишние операции, приводящие к дополнительным трудозатратам сотрудников.