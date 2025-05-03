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4 мая перекроют движение транспорта на всех центральных улицах Новосибирска

  • 03/05/2025, 17:00
4 мая перекроют движение транспорта на всех центральных улицах Новосибирска
В городе будет проходить репетиция парада

По центральным улица Новосибирска нельзя будет проехать в воскресенье, 4 мая, с 7-00 до 13-00. Движение автотранспорта приостановят на время репетиции Парада Победы. В эти часы гражданский транспорт уступит место военной технике. Постановление об этом появилось на сайте мэрии Новосибирска.

На протяжение шести часов нельзя будет проехать по центральной части Красного проспекта и прилегающим к нему улицам. Помимо этого, на этот промежуток времени власти запретили стоянку на участках на площади Ленина, по улице Ядринцевской на участке от Красного проспекта до улицы Каменской и по улице Мичурина на участке от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе.

Новосибирцам, планирующим поездку в центр Новосибирска в указанное время, следует подробно изучить дорожную схему. Так, 4 мая с 7-00 до 13-00 будут перекрыты следующие участки дорог:

Красный проспект — на участке от Фабричной до Гоголя;

Крылова — на участке от Советской до Мичурина;

Державина — на участке от Советской до Мичурина;

Фрунзе — на участке от Советской до Мичурина;

Романова — на участке от Советской до Мичурина;

Потанинской — на участке от Советской до Красного проспекта;

Ядринцевской — на участке от Красного проспекта до Каменской;

Трудовой — на участке от Орджоникидзе до Мичурина;

Орджоникидзе — на участке от Советской до Каменской;

Ленина — на участке от площади имени Ленина до Советской;

Депутатской — на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

Щетинкина — на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

Максима Горького — на участке от Советской до Серебренниковской;

Чаплыгина — на участке от Советской до Красного проспекта;

Октябрьской магистрали — на участках от Красного проспекта до Серебренниковской и от Серебренниковской до Каменской;

Октябрьской — на участке от Советской до Серебренниковской;

Коммунистической — на участке от Советской до Серебренниковской;

Свердлова — на участке от Советской до Серебренниковской;

Спартака — на участке от Советской до Красного проспекта;

Сибревкома — на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

Каинской — на участке от Красного проспекта до Серебренниковской;

Мичурина — на участке от Фрунзе до Орджоникидзе;

Кирова — на участке от Каменской до улицы Восход.

Помимо этого, с 8:30 до 12:00 планируется закрыть входы и выходы станции метро «Площадь Ленина».

Добавим, 8 мая с 8:00 до 18:00 будет перекрыто движение по улице Депутатской на участке от Красного проспекта до Серебренниковской. А с 19:30 до 23:00 будет ограничено движение по улице Плахотного от Станиславского до Римского-Корсакова.

В связи с этим мэрия просит водителей учитывать изменения и заранее планировать свои маршруты, используя альтернативные дороги.

Сам же военный парад войск Сибирского гарнизона пройдет 9 мая на площади Ленина в 10-00.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска ограничил движение самокатчиков в День Победы. 

Фото Infoprro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Новосибирск

Теги : перекрытие дороги


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