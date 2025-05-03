Первые труппы Новосибирского театра оперы и балета формировались в годы войны

В годы Великой Отечественной войны Новосибирский театр оперы и балета сыграл огромную роль в деле сохранения не только краевой, но и всесоюзной культуры. Столица Сибири стала центром эвакуации главных творческих коллективов РСФСР. Солисты и ведущие Ленинградской филармонии, Александринского театра, джаз-оркестра Леонида Утесова, актеры Театра кукол Сергея Образцова не только выстраивали здесь свой быт, но и выступали на сцене. Параллельно формировались и собственные труппы.

«От заводского станка — к балетному»

К середине 1941 года здание театра оперы и балета было готово к началу эксплуатации почти на 90%. С началом боевых действий строительные работы были приостановлены, а само здание стало местом хранилища самых значимых произведений искусства РСФСР. Но в 1942 году пришло распоряжение правительства страны о достройке театра.

— В зале начали проходить торжественные заседания и концерты. На сцене театра в сборных концертах выступали местные и эвакуированные артисты, средства, вырученные от этих концертов, нередко направлялись в помощь фронту, — рассказала Infopro54 пресс-секретарь НОВАТа Марина Иванова.

Только для сотрудников музея, отвечающих за сохранность экспонатов Третьяковской галереи и других государственных музеев РСФСР, которые были эвакуированы в Новосибирск осенью 1941 года, это стало настоящей катастрофой. В помещениях, где находились бесценные экспонаты, начали появляться посторонние. Пришлось переместить часть фондов, усилить меры безопасности. Руководство филиала Третьяковской галереи обратилось к правительству с просьбой о приостановке концертной деятельности и весной 1943-го выступления были прекращены.

— В феврале 1944 года здание театра было введено в эксплуатацию. Началось формирование творческих коллективов: оперной труппы, оркестра, хора. В феврале был объявлен набор в балетную студию. В детскую студию приглашали талантливых детей, во взрослую — любителей: рабочих, служащих, учащихся, — продолжает собеседница редакции.

Порой люди вставали к балетному станку после смены у станка на заводе. Поэтому иногда занятия студии проходили поздно вечером. Одним из студийцев‒любителей был Геннадий Рыхлов, впоследствии ставший артистом балета Новосибирского театра оперы и балета.

— В 60-е годы уже состоявшийся артист Геннадий Рыхлов придумал балет под впечатлением от музыки Карена Хачатуряна к мультфильму «Чиполлино». Артист предложил композитору свое либретто, тот доработал музыку, так на свет появился совершенно новый замечательный балет с новосибирскими корнями. В юбилейном сезоне в НОВАТе состоится премьера новой редакции «Чиполлино», — рассказала Марина Иванова.

«Хор Победы услышал весь город»

В 1944 году началась подготовка к официальному открытию Новосибирского театра оперы и балета. Уже в октябре были напечатаны первые афиши, на которых была указана и дата долгожданного открытия: 12 мая 1945 года.

— Тогда же был сформирован репертуар первого сезона — две русские оперы: «Иван Сусанин» М.И. Глинки и «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, а также «Кармен» Ж.Бизе и «Травиата» Дж. Верди. Началась активная подготовка к открытию. На 9 мая 1945 года были запланированы утренняя и вечерняя репетиции. Утренняя состоялась и прошла на большом подъеме, ведь все уже знали о Победе. Вечернюю репетицию отменили, а площадь перед театром стала огромной площадкой всеобщего праздника, — продолжает Марина Иванова.

Безусловно, все сибиряки мечтали попасть на первый спектакль нового театра, и 12 мая зрительный зал на 2 тысячи мест был переполнен, как и площадь перед театром. Когда со сцены зазвучал финальный хор «Славься!», его подхватил не только зрительный зал, но и люди, собравшиеся возле театра, ведь опера транслировалась на площадь через репродукторы. Тогда этот великий, мощный, единый Хор Победы услышал весь город.

Ранее редакция сообщала о том, что в годы войны в Новосибирск эвакуировали тысячи шедевров мировой культуры.