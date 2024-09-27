Собственник завода «СИБИАР» прокомментировал отравление семьи в Красноярске

Директор и собственник новосибирского завода «Сибиар», депутат регионального парламента Виктор Кушнир на своей странице в соцсетях прокомментировал трагедию, которая произошла в красноярской семье. Он выразил соболезнования родным и близким погибших детей, а также отметил, что дихлофос «Варан» следователи нашли в квартире, вдали от кухни. На данный момент, по его словам, дихлофос вычеркнут из версий отравления.

— «Варан» производится на заводе «СИБИАР», журналисты начали заваливать меня и сотрудников завода вопросами, мешать работать и психологически давить, опираясь на трагическую ситуацию. Одно скажу, мы уже тридцать лет производим безопасную продукцию. Невозможно ей отравиться, и никто ей никогда не отравится. Случаев не было и не будет, — заявил Кушнир.

По его словам, за прошедшие с трагедии дни на предприятие не поступило ни одного звонка от правоохранительных органов.

— Зная, как оперативно они работают, о причастности я бы узнал в день трагедии, —подчеркнул Виктор Кушнир.

Напомним, по данным СУСК, красноярская семья из двоих взрослых и четверых детей отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в магазине в местном селе. 21 сентября дети были госпитализированы, но к 23 сентября скончались. По предварительным данным судебно-химической экспертизы, в организмах погибших детей были обнаружены компоненты инсектицидного неизвестного средства. Как уточняют в СК, это предварительные данные судебно-химической экспертизы. Как поясняли в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, эти вещества входят в дихлофос «Варан», но следователи заявили: утверждать, что причиной отравления стал именно дихлофос — рано.

— Сегодня приоритетная версия — отравления детей инсектицидным средством, компоненты которого обнаружены в телах погибших. В ходе расследования установлено что в жилище, где проживали погибшие, погиб котенок. В ходе следствия следователи обнаружили его труп на свалке. Ветслужба Красноярского края провела вскрытие, на шерсти обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства. Расследование провождается ожидает заключения экспертиз, — сообщил сегодня руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Артём Кротов.

Ранее редакция сообщала, что воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд.