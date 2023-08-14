Жители многоэтажек защищают от сноса три детские площадки под Новосибирском

Жильцы многоквартирных домов на улице Вахтангова просят чиновников не отбирать у детей детство. Люди массово пишут обращения депутатам и губернатору. Информация об этом появилась в социальной сети Вконтакте в группе «У нас на Шлюзе».

Проблема со сносом площадок беспокоит жителей трех домов уже не первый год.

— Причина — они попадают в санитарную защитную зону ЛЭП и расположенной здесь подстанции. Подстанцию планировали перенести еще в 90-е. но случился развал СССР и про нее благополучно забыли. Прокуратура постановила снести детские площадки, — сообщается в паблике.

Сейчас депутат Горсовета Светлана Каверзина готовит обращение в суд с целью оспорить это решение и уменьшить санитарно — защитную зону.