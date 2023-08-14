Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

— Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко изъявил желание лично модерировать пленарное заседание. Его тема «Приоритеты научно-технологического развития: региональные и отраслевые задачи. Ответы на новые вызовы», — сообщила на оперативном совещании вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. —Дмитрий Николаевич принял решение, что именно он будет обсуждать актуализированную стратегию научно-технологического развития, концепцию. С учетом принятых решения по мега-проектам на пленарке пойдет речь о том какие первые шаги в этом направлении уже сделаны.

На сегодняшний день на форум заявились 9.5 тыс участников из 77 регионов России и 34 стран мира. Форум «Технопром-2023» пройдет в Новосибирске на следующей неделе.

Программа форума будет состоять из 10 отраслевых треков. В каждом будет свое пленарное заседание. Участие в мероприятиях подтвердили почти 1000 спикеров.

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