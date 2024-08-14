Жители Новосибирска смогут получить дополнительный доход по карте «101 день без процентов» от ПСБ

Участниками акции «13-я зарплата от ПСБ» становятся клиенты, которые с 17 июня по 18 августа оформят в ПСБ кредитную карту «101 день без %» , подключат её к программе кешбэка и в течение года будут с ее помощью оплачивать покупки и переводить деньги на общую сумму от 20 000 рублей в месяц.

Бесплатной кредитной картой «101 день без %» можно оплачивать любые расходы и возвращать потраченные средства без процентов в течение льготного периода, который составляет 101 день и распространяется в том числе на оплату по QR-коду через систему быстрых платежей. При этом действующая программа лояльности предусматривает до 1,5% кешбэка за покупки. Также держатели карты «101 день без %» могут снимать наличные без комиссии в банкоматах ПСБ и банков-партнеров (Россельхозбанк, Альфа-Банк, УБРиР, МОСОБЛБАНК). К основной кредитной карте можно бесплатно выпустить дополнительную.

«Для многих кредитные карты ПСБ уже стали ежедневным финансовым инструментом. Длительный беспроцентный период расширяет возможности личного бюджета, а привлекательная программа кешбэка не только позволяет экономить, но и получить дополнительный доход в рамках нашей новой акции», — отмечает Яна Аверина, заместитель регионального директора по развитию розничных продуктов Сибирского филиала ПСБ.

Оформить кредитную карту «101 день без %» можно в офисе ПСБ, мобильном или интернет-банке, на сайте банка.

1Акция «13-я зарплата от ПСБ» предполагает выплату вознаграждения не позднее 30 сентября 2025 г. клиентам ПСБ в виде бонусных баллов программы лояльности «Кешбэк». В акции участвуют клиенты, оформившие в ПСБ с 17 июня по 18 августа 2024 г. кредитную карту 101 день без % («100+») и совершавшие операции за счет средств кредитного лимита на общую сумму не менее 20 000 руб. ежемесячно в течение 12 месяцев с даты получения карты. Полные условия акции на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.

2Кредитная карта 101 день без % («100+»). Процентная ставка 39,5% годовых. Полная стоимость кредита 39,405%. Льготный (беспроцентный) период кредитования — период 101 день, в который заемщик освобождается от уплаты процентов в случае полного погашения задолженности по карте. Обязательный ежемесячный платеж – 3 % от задолженности, а также начисленные проценты (при наличии), комиссии и неустойки (при наличии), просроченная задолженность (при наличии). Обслуживание карты бесплатное. Лимит кредитования от 10 000 до 1 000 000 рублей. Лимит рассчитывается индивидуально, исходя из платежеспособности и кредитной истории заемщика. Лимит на выдачу наличных денежных средств в банкоматах и (или) ПВН Банка и сторонних банков: ежедневно — не более 500 000 рублей; ежемесячно — не более 2 000 000 рублей. За выдачу наличных денежных средств в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров комиссия не взимается, в иных случаях – комиссия 5,9% от суммы + 590 рублей, и взимается при списании суммы операции со Счета. Комиссия за снятие наличных сверх лимитов, но не более 1 000 000 руб. в день составляет 2% от суммы превышения. Очередность списания сумм операций со Счета определяется очередностью поступления данных о совершении операций от устройств Банка (включая банкоматы банков-партнеров) и данных о совершении операций от платежных систем. В случае совершения операции с использованием банкомата стороннего банка, может взиматься дополнительная комиссия, размер которой определяется сторонним банком. Комиссия за переводы – 5,9% от суммы + 590 руб. Начисление бонусных баллов действует для договоров, открытых с 11.04.2024 г., регулируется программой лояльности «Кешбэк» и Условиями участия физических лиц в программе лояльности «Кешбэк». Кешбэк начисляется на покупки за счет кредитного лимита в размере: 1,5% — при покупках от 50000 руб. в месяц, 1% — от 10000 до 49999 руб. в месяц, 0% — до 10000 руб. в месяц. Количество баллов в месяц не ограничено. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.