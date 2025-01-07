Жители Новосибирска стали чаще жаловаться омбудсмену на травлю детей

С января по ноябрь 2024 года в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области жители региона направили почти 3 тысячи жалоб (2831 обращений) и если сравнивать с 2023 годом, то их количество сократилось на 2,9%.

Чаще всего жалобы сибиряков связаны с защитой прав детей в семье (около 20% обращений за последние три года), защитой прав на образование (более 13% обращений) и по вопросам доступа к медицинским услугам (более 6%), сообщает издание РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу аппарата детского омбудсмена по региону.

Однако, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова констатирует, что в 2024 году растет количество обращений по поводу травли ребятишек. По ее словам, в аппарат детского омбудсмена поступило 240 таких жалоб. Случаи травли есть даже в детских садах.

По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2024 году в регионе внесено более 5,9 тысяч актов прокурорского реагирования в защиту прав и интересов несовершеннолетних.

Ранее редакция сообщала, что 47% новосибирских школьников хотя бы раз в жизни сталкивались с буллингом. Чаще всего он был связан с травлей в соцсетях.