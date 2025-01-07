Новосибирцев ждет двухдневная рабочая неделя

Новогодние и рождественские выходные подходят к концу. Уже на этой неделе россиян начнутся рабочие будни. Первая трудовая неделя 2025 года для россиян будет самой короткой. Работникам с пятидневным графиком придется отработать 9 и 10 января, которые выпадают на четверг и пятницу.

Напомним, правительство РФ уже утвердило производственный календарь на 2025 год. Россиян, которые работают по пятидневному графику, ожидает 118 выходных и 247 рабочих дней.

Следующая сокращенная неделя будет на майские праздники. На них в этому году выпадет по 4 выходных — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая включительно. Таким образом, у россиян будет две трехдневных рабочих недели подряд. На День России тоже будет 4 выходных (с 12 по 15 июня), а на День народного единства — 3 (с 2 по 4 ноября), но суббота перед этим станет рабочей.

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 16,6% (на 3158 рублей) и составит 22 440 рублей. В Новосибирской области с учётом районного коэффициента (1,25) итоговая сумма составит 28 050 рублей. В соответствии с распоряжением главы государства к 2030 году размер МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей. Таким образом минимальная зарплата вырастет более чем в два раза по сравнению с 2023 годом.

Ранее редакция сообщала, что Минтруд отчитался о безработице в Новосибирской области.