Мясо утки может начать экспортировать Новосибирская область

По данным Минсельхоза, по мясу птицы самообеспеченность региона по итогам 2023 года составляет 80%. Однако, он отметил, что в 2023 году в России выросла норма потребления птицы на человека — с 31 до 40 кг в год. По яйцу, по итогам 2023 года, при норме в 276 яиц на человека в год областные птицефабрики произвели 379, то есть обеспеченность составила 146%.

Дефицит яйца и мяса курицы в Новосибирской области был вызван ажиотажным спросом населения перепрофилирование «Евсинской птицефабрики» у нас серьезных угроз с обеспечением населения яйцом нет, — сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

Сейчас, по его словам, отпускная цена яиц первой категории в регионе составляет 90 рублей за десяток, второй — 72 рубля. Тенденция на снижение цен сохраняется. При этом министр признал, что в магазинах области можно найти яйца и по 180 рублей за десяток.

— Разница между отпускными и магазинными ценами имеет отложенный эффект. Многое зависит от того по каким ценам магазин закупал яйца, какую делал торговую надбавку. В магазинах «Октябрьской птицефабрики», к примеру, цены не меняли, и в рознице яйца первой категории стоили не более 96 рублей за десяток. Я рекомендовал бы приобретать то яйцо, которое дешевле, так как по биохимическому составу оно не отличается, —сообщил чиновник.

В настоящее время, по данным ведомства, на «Чикской птицефабрике» и «Октябрьской птицефабрике» планируется модернизация производства. Чикская фабрика до 2030 года планирует вложить в этот проект около 2 млрд рублей.

— Этот проект позволит увеличить объем производства яиц почти в 1,5 раза — до 500 млн яиц и перекрыть выбытие «Евсинской птицефабрики», — пояснил Лещенко. — На «Октябрьской птицефабрике» идет реконструкция помещений для содержания маточного поголовья. «Новосибирская птицефабрика» за счет запуска дополнительных объемов производства планирует повысить производство мяса птицы до 20 тысяч тонн в год.

— Сейчас продукт поставляется во все регионы России. Продукт очень востребован. Надеемся, что после выхода на полную мощность у нас будет избыток продукции, которую можно будет поставлять на экспорт, в том числе в дальнее зарубежье, — добавил Лещенко.

Кроме того, министр сообщил, что в этом году на полную мощность производства должна выйти «Улыбинская птицефабрика» — 18 тысяч тонн мяса утки в год. В 2023 году компания произвела 12,5 тысяч тонн.

Напомним, проект стартовал в 2018 году. К 2023 его стоимость выросла с 4,2 до 5,2 млрд рублей. Сейчас компания строит птичники для откорма птицы.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские птицефабрики пообещали заморозить цены на яйца.