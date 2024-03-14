Жители НСО смогут проголосовать за новые объекты благоустройства на избирательных участках

На избирательных участках с 15 по 17 марта жители Новосибирской области смогут принять участие в голосовании и за новые объекты для благоустройства. Для выбора представлены 46 объектов в 23 городах и районных центрах региона. Таким образом у сибиряков появится возможность сделать свою малую родину комфортнее и лучше. В основном в качестве объектов предлагается благоустроить набережные в Кировском, Советском, Первомайском районах. Много предложений по облагораживанию экопарков, скверов и общественных территорий.

― Всероссийское голосование за объекты благоустройства проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». 15, 16 и 17 марта будет организована работа более 1000 волонтеров по вовлечению граждан в процесс голосования в зданиях, где будут размещены избирательные участки. Отдать свой голос могут все желающие старше 14 лет, ― рассказали в правительстве Новосибирской области.

Большинство муниципалитетов предложили для голосования новые объекты, тем самым в городе состоится соревнование между районами. Какой проект наберет больше голосов, тот и будет реализован в 2025 году. Средства на это будут выделены из областного бюджета.