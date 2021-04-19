Жители Оби предлагают главе добровольную отставку

— Город Обь не только не комфортный для жизни (постоянные перебои с электроэнергией, плачевное состояние дорог, подтопления переходов, погребов ИЖС — повышенный уровень грунтовых вод, ветхое состояние сетей и т.д.), но и опасный для жизни, — говорится в открытом письме общественников Оби к главе города Павлу Буковинину. — Так как вы сами два дня назад заявили, что «глава несет ответственность за все, что происходит в городе», мы, жители города Обь, убедительно просим вас, Павел Витальевич, досрочно сложить с себя полномочия главы города, написав заявление «по собственному желанию». Также убедительно мы просим это сделать ваших заместителей по профильным вопросам.

Горожане приводят в качестве примера опасности города глыбу льда, которая обрушилась с крыши, травмировав прохожую, неогороженный ветхий дом в военном городке, где недавно обрушился балкон. Последним громким случаем стала гибель 6-летнего мальчика, тело которого на протяжении нескольких дней искали спасатели, следователи и волонтеры.

— Следователем было установлено, что мальчик 15 апреля в компании сверстников гулял на улице в городе Обь, — сообщают в Следственном управлении СК по Новосибирской области. — Ребенок пошел за мячом, который находился у реки, зашел в водоем и утонул. В настоящее время следователем и следователем-криминалистом осуществляется осмотр места обнаружения ребенка, планируется осмотр потерпевшего с участием судебно-медицинского эксперта. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти ребенка.

При этом во время поисков погибшего мальчика Буковинин публично взял на себя ответственность за произошедшее.

— Я считаю, что глава несет ответственность за все, что происходит в городе. Для меня не важно, что стало причиной трагедии, — говорил в своем обращении к горожанам глава администрации. — Для поиска мальчика задействованы все возможные ресурсы: экстренные службы, водолазы, правоохранительные органы. Работают волонтеры поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск». С родителями мальчика я нахожусь в прямом контакте.

Тем не менее, по мнению активистов, трагедии можно было избежать, если бы местная администрация своевременно приняла необходимые меры безопасности.

— В этом месте разливается река Власиха, но опасное место не было огорожено, — говорится в письме горожан. — Следственные органы точно определили, что тело ребенка находится в реке, и спасатели сосредоточили усилия на поиск непосредственно в воде. Несмотря на то, что администрация не могла этого не знать, утром 18 апреля ее сотрудники инициировали расклейку ориентировок с привлечением жителей. Тем самым ввели в заблуждение, создав лишь имитацию бурной деятельности по поиску Максима.

Подобная резонансная трагедия произошла в Колывани в 2018 году: двое детей погибли, провалившись в неогороженную коммунальщиками яму с водой. Это вызвало масштабный протест местных жителей и отставку главы Колывани Алексея Дорофеева.