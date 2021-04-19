WhatsApp через месяц отключит часть пользователей

Об этом сообщается на сайте приложения.

— Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт, однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений, — говорится в сообщении.