Мусорный полигон в Омске превратился в зеленую лужайку

— Благодаря нацпроекту «Экология», инициированному президентом Владимиром Владимировичем Путиным, на месте прежней мусорной свалки в Центральном округе Омска развернулась зеленая лужайка, — об этом в телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По его словам, сегодня ликвидация полигона завершена на 99%. Подрядчик — ООО «БМТ-Сервис» — вышел на финишную прямую и занимается уже устройством постоянных проездов и благоустройством территории. Строители работают с опережением графика.

— Напомню, что параллельно в городе ликвидируют еще три мусорных полигона. На эти цели из бюджетов всех уровней направили рекордную сумму — почти 8 млрд рублей, —добавил Шелест.

Ранее администрация города сообщала, что на закрытых городских полигонах ТКО накоплено 11,5 миллиона кубометров твердых коммунальных отходов. Губернатор области обещал, что к 2025 году работы по рекультивации полигонов вокруг Омска завершатся.

Напомним, сроки рекультивации полигонов Новосибирска постоянно сдвигаются из-за отсутствия новых.