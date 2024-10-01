Жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам

Жители села Лекарственное Тогучинского района Новосибирской области вышли на улицу, чтобы воспрепятствовать проезду самосвалов.

По словам местных, с 2014 года в 800 метрах от села разрабатывается карьер. Объездную дорогу пытались проложить дважды, но она так и не была завершена.

– С недавних пор самосвалы стали ездить через село. И выбрали для проезда одну из лучших дорог: на ней еще старый крепкий асфальт, она ровная. Но не учли главного – по ней наши дети ходят в школу и детский сад, – рассказали жители в посте «АСТ-54».

Сибиряки отметили, что большегрузы не соблюдают скоростной режим и ездят очень быстро по узкой дороге, что вызывает беспокойство у родителей за безопасность детей.

В социальной сети сообщили, что вечером на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Однако люди не расходились, ожидая решения проблемы. КамАЗ, которому днем перегородили проезд, в итоге развернулся и уехал.

Ранее редакция сообщала о том, что продлено закрытие дороги на улице Красина до проспекта Дзержинского в Новосибирске.