Рекламодателям

Жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам

  • 01/10/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам
Жители села спасают дорогу, которую разбивают грузовые автомобили.

Жители села Лекарственное Тогучинского района Новосибирской области вышли на улицу, чтобы воспрепятствовать проезду самосвалов.

По словам местных, с 2014 года в 800 метрах от села разрабатывается карьер. Объездную дорогу пытались проложить дважды, но она так и не была завершена.

– С недавних пор самосвалы стали ездить через село. И выбрали для проезда одну из лучших дорог: на ней еще старый крепкий асфальт, она ровная. Но не учли главного – по ней наши дети ходят в школу и детский сад, – рассказали жители в посте «АСТ-54».

Сибиряки отметили, что большегрузы не соблюдают скоростной режим и ездят очень быстро по узкой дороге, что вызывает беспокойство у родителей за безопасность детей.

В социальной сети сообщили, что вечером на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Однако люди не расходились, ожидая решения проблемы. КамАЗ, которому днем перегородили проезд, в итоге развернулся и уехал.

Ранее редакция сообщала о том, что продлено закрытие дороги на улице Красина до проспекта Дзержинского в Новосибирске.

Источник фото: АСТ-54

64

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : самосвал Лекарственное дорога


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXHЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhXNЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhbiЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg8ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxhg3ЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP2WMoxNj5ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Попов: Мной всегда двигало и двигает одно желание — сделать что-то полезное для людей и рынка

Андрей Попов: Мной всегда двигало и двигает одно желание — сделать что-то полезное для людей и рынка

Практика показала, что это желание способствует развитию бизнеса.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Ижевский застройщик получил еще три участка в Клюквенном
1/10/24 12:00
Недвижимость
Минстрой РФ повысил стоимость квадратного метра для Новосибирской области
1/10/24 11:30
Недвижимость
Банкирша похитила у клиентов более 15 млн в отделении под Новосибирском
1/10/24 9:30
Право&Порядок
Выкуп земли для КРТ в Новосибирске стоит до 500 млн рублей за гектар
1/10/24 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
В Новосибирской области 1 октября стартует осенний призыв в армию
30/09/24 19:27
Общество
Виталия Витухина снова оставили в СИЗО
30/09/24 19:00
Право&Порядок
Подрядчика для исследования транспортной системы Новосибирской агломерации ищет Минтранс
30/09/24 18:30
Власть Транспорт
Подарок ко Дню учителя стоит не менее 5 тысяч рублей
30/09/24 18:00
Образование Общество
На птицефабрике под Новосибирском пострадало трое рабочих
30/09/24 17:30
Бизнес Право&Порядок
Семья рабовладельцев держала пленников на ферме под Новосибирском
30/09/24 16:53
Общество Право&Порядок
Мальчику, пожертвовавшему деньги на СВО, бойцы купили приставку
30/09/24 16:30
Общество
Сирены прозвучат по всей России 2 октября
30/09/24 15:30
Общество
Новосибирская ФСБ задержала мигранта, «легализовавшего» в России своих земляков
30/09/24 14:15
Право&Порядок
На севере Новосибирска появится свой «Невский»
30/09/24 14:02
Недвижимость
Водители такси уходят в «серый» сектор
30/09/24 13:45
Бизнес Общество Транспорт
Новосибирский автопарк пополнится пятью новыми автобусами за 115 миллионов рублей.
30/09/24 13:30
Власть Транспорт
Инициативу ЦБ и НСПК о внедрении универсальных QR-кодов для оплаты поддержали банки
30/09/24 13:16
Финансы
Получивший гражданство РФ иностранец прописал 31 мигранта в своей квартире в Бердске
30/09/24 12:55
Право&Порядок
Цифровые сервисы позволили удвоить количество заявлений от абитуриентов в Новосибирской области
30/09/24 12:47
Власть
Урожай убран на 65 процентах площадей в Новосибирской области
30/09/24 12:30
Агропром Бизнес
Популярное
Жители села под Новосибирском живой стеной перекрыли дорогу самосвалам
1/10/24 11:00
Горе-родителей отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному ребенку
1/10/24 10:30
Бастрыкин заинтересовался кражей двух iPhone 16 в Новосибирске
1/10/24 10:00
Антикварную коллекцию фарфоровых статуэток продают за 850 тысяч в Новосибирске
30/09/24 16:15
Более 120 пожаров ликвидировали в Новосибирской области
30/09/24 16:00
Прокуратура начала проверку из-за задержки рейсов в Новосибирске
30/09/24 15:00
Новости компаний
Сибиряки наращивают объем накоплений второй год подряд
27/09/24 14:40
Разделяя, сохраняй: как в городах Сибири появляются эко-проекты и эко-объекты
27/09/24 10:24
«Россети Новосибирск» получили статус системообразующей территориальной сетевой организации
27/09/24 9:30
«Россети Новосибирск» реконструировали важную кабельную линию в левобережье Новосибирска
26/09/24 10:56
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского дня бега «Кросс нации»
23/09/24 9:00
Фаст-фуд, рестораны и гостиницы: где сибиряки все чаще используют кредитную карту
17/09/24 16:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска