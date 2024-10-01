Горе-родителей отправили в похоронное бюро за неуплату алиментов брошенному ребенку

В Новосибирске осудили супружескую пару, бросивших маленького ребенка и отказавшихся платить ему алименты.

Сороколетние муж с женой задолжали своему сыну по 520 тысяч рублей. Горе-родителей лишили прав и сейчас мальчик находится в приемной семье. Однако помощь в содержании своего чада парочка не оказывала.

Обоих привлекали как к административной, так и к уголовной ответственности. Но на путь исправления муж с женой не встали и продолжили избегать уплаты алиментов.

Судебные приставы доставили безответственную парочку в отделение для объяснения и привлечение их к ответственности.

— Рассмотрев материалы дела, суд назначил наказание родителям в виде обязательных работ: гражданке — 20 часов, гражданину — 30 часов. Супругов направят в организацию по оказанию ритуальных услуг, — сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура добилась через суд для парня с инвалидностью алиментов от его отца. За помощью в надзорное ведомство обратилась мама 19-летнего юноши, жительница города Обь.