Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске

Жители Новосибирска, проживающие рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», направили коллективные обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Его подписали 112 человек. Сбор подписей продолжается.
Новосибирцы отмечают, что полигоны эксплуатируются с нарушением природоохранного законодательства и сроков использования площадок:
Авторы обращения уведомляют руководителей ведомств, что в регионе до сих пор не реализуются концессионные соглашения, направленные на создание новых площадок. Концессионное соглашение о строительстве полигонов было заключено в 2016 году с региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск». Компания находится в банкротстве. В 2023 году аналогичное концессионное соглашение было заключено с новым регоператором — АО «САХ». Сроки новой мусорной концессии также сорваны.
Два руководителя АО «САХ» в 2024 году были арестованы и в отношении них также возбуждены уголовные дела.
— Надежды на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе деятельности полигонов не существует. Учитывая неясные сроки ввода в эксплуатацию МСЗ рекультивации полигонов, на неопределенное время указанные опасные объекты будут причинять существенный вред окружающей среде и конституционным правам неопределенного круга лиц, — констатируют авторы обращения.
Новосибирцы требуют возбудить уголовное дело в отношении директора «Спецавтохозяйство», мэра города, руководителей и уполномоченных работников Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
Напомним, летом 2022 года по указанию Бастрыкина в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества при эксплуатации полигона «Левобережный», потерпевшими по которому проходят большое количество жителей улиц Малыгина и Хилокская. Проведенная судебно-медицинская и экологическая экспертиза показывает о возможном влиянии выявленных ПДК загрязняющих веществ на здоровье жителей расположенных рядом жилых домов по улице Малыгина, рассказали общественники. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что реформа утилизации мусора в регионе сорвана.
Фото предоставлено РОО «Центр правовых инициатив потребителей», автор: Михаил Михайлов.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru