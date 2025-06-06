Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске

Жители Новосибирска, проживающие рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», направили коллективные обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Его подписали 112 человек. Сбор подписей продолжается.

Новосибирцы отмечают, что полигоны эксплуатируются с нарушением природоохранного законодательства и сроков использования площадок:

Полигон «Левобережный» искусственным путем выведен за черту города находится непосредственно на границе города. Расстояние от границы полигона «Левобережный» до селитебной зоны составляет менее 100 метров (до ближайших жилых домов по улице Малыгина 320 метров), от границы полигона «Гусинобродский» — менее 200 метров (до детского сада № 482 порядка 360 метров).

Полигоны ТКО «Гусинобродский» и полигон ТКО «Левобережный» не имеют проектной документации. Они были введены в эксплуатацию до вступления в силу требований закона о проведении государственной экологической экспертизы.

Не исполнено решение Кировского районного суда Новосибирска от мая 2022 года об установлении санитарно-защитных зон полигонов ТКО «Левобережный» и ТКО «Гусинобродский».

Не исполнено решение суда в части приведения полигонов в соответствие требованиям СанПиН (вести заполнение полигонов путем чередования ТКО и грунта, с прокладыванием дренажных труб, осуществлять очистку и сброс фильтрата в отдельные устройства с его последующей очисткой и удалением в систему канализации или сбросом после очистки в водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов, обеспечить полигоны системой сбора и отвода биогаза).

Авторы обращения уведомляют руководителей ведомств, что в регионе до сих пор не реализуются концессионные соглашения, направленные на создание новых площадок. Концессионное соглашение о строительстве полигонов было заключено в 2016 году с региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск». Компания находится в банкротстве. В 2023 году аналогичное концессионное соглашение было заключено с новым регоператором — АО «САХ». Сроки новой мусорной концессии также сорваны.

Два руководителя АО «САХ» в 2024 году были арестованы и в отношении них также возбуждены уголовные дела.

— Надежды на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе деятельности полигонов не существует. Учитывая неясные сроки ввода в эксплуатацию МСЗ рекультивации полигонов, на неопределенное время указанные опасные объекты будут причинять существенный вред окружающей среде и конституционным правам неопределенного круга лиц, — констатируют авторы обращения.

Новосибирцы требуют возбудить уголовное дело в отношении директора «Спецавтохозяйство», мэра города, руководителей и уполномоченных работников Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Напомним, летом 2022 года по указанию Бастрыкина в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества при эксплуатации полигона «Левобережный», потерпевшими по которому проходят большое количество жителей улиц Малыгина и Хилокская. Проведенная судебно-медицинская и экологическая экспертиза показывает о возможном влиянии выявленных ПДК загрязняющих веществ на здоровье жителей расположенных рядом жилых домов по улице Малыгина, рассказали общественники. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что реформа утилизации мусора в регионе сорвана.