Рекламодателям

Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске

  • 06/06/2025, 09:48
Автор: Юлия Данилова
Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске
Обращения направлены Бастрыкину и в Генпрокуратуру России

Жители Новосибирска, проживающие рядом с мусорными полигонами «Гусинобродский» и «Левобережный», направили коллективные обращения председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Его подписали 112 человек. Сбор подписей продолжается.

Новосибирцы отмечают, что полигоны эксплуатируются с нарушением природоохранного законодательства и сроков использования площадок:

  • Полигон «Левобережный» искусственным путем выведен за черту города находится непосредственно на границе города. Расстояние от границы полигона «Левобережный» до селитебной зоны составляет менее 100 метров (до ближайших жилых домов по улице Малыгина 320 метров), от границы полигона «Гусинобродский» — менее 200 метров (до детского сада № 482 порядка 360 метров).
  • Полигоны ТКО «Гусинобродский» и полигон ТКО «Левобережный» не имеют проектной документации. Они были введены в эксплуатацию до вступления в силу требований закона о проведении государственной экологической экспертизы.
  • Не исполнено решение Кировского районного суда Новосибирска от мая 2022 года об установлении санитарно-защитных зон полигонов ТКО «Левобережный» и ТКО «Гусинобродский».
  • Не исполнено решение суда в части приведения полигонов в соответствие требованиям СанПиН (вести заполнение полигонов путем чередования ТКО и грунта, с прокладыванием дренажных труб, осуществлять очистку и сброс фильтрата в отдельные устройства с его последующей очисткой и удалением в систему канализации или сбросом после очистки в водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов, обеспечить полигоны системой сбора и отвода биогаза).

Авторы обращения уведомляют руководителей ведомств, что в регионе до сих пор не реализуются концессионные соглашения, направленные на создание новых площадок. Концессионное соглашение о строительстве полигонов было заключено в 2016 году с региональным оператором ООО «Экология-Новосибирск». Компания находится в банкротстве. В 2023 году аналогичное концессионное соглашение было заключено с новым регоператором — АО «САХ». Сроки новой мусорной концессии также сорваны.

Два руководителя АО «САХ» в 2024 году были арестованы и в отношении них также возбуждены уголовные дела.

— Надежды на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе деятельности полигонов не существует. Учитывая неясные сроки ввода в эксплуатацию МСЗ рекультивации полигонов, на неопределенное время указанные опасные объекты будут причинять существенный вред окружающей среде и конституционным правам неопределенного круга лиц, — констатируют авторы обращения.

Новосибирцы требуют возбудить уголовное дело в отношении директора «Спецавтохозяйство», мэра города, руководителей и уполномоченных работников Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Напомним, летом 2022 года по указанию Бастрыкина в Новосибирске было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества при эксплуатации полигона «Левобережный», потерпевшими по которому проходят большое количество жителей улиц Малыгина и Хилокская. Проведенная судебно-медицинская и экологическая экспертиза показывает о возможном влиянии выявленных ПДК загрязняющих веществ на здоровье жителей расположенных рядом жилых домов по улице Малыгина, рассказали общественники. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что реформа утилизации мусора в регионе сорвана

Фото предоставлено РОО «Центр правовых инициатив потребителей», автор: Михаил Михайлов.

8

Рубрики : Экология Общество Власть

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : мусорный полигон вывоз мусора


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков

Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

За шесть лет реформы в регионе ничего не поменялось — стало только хуже
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Жители Хилокского требуют возбудить уголовные дела из-за свалок в Новосибирске
6/06/25 9:48
Власть Общество Экобезопасность Экология
Лев Нагорняк: «Зависшие» квартиры у застройщика — не кризис, а вызов
5/06/25 19:00
Налоговый вычет на путевки в детские лагеря предложили ввести депутаты Госдумы
5/06/25 18:30
Власть Общество
Летом в Новосибирской области откроют более 20 пляжей
5/06/25 18:00
Общество
Максим Кудрявцев вошел в правление ассоциации городов Сибири и Дальнего Востока
5/06/25 17:45
Власть Город
МТС запускает MWS Cloud Platform: независимое облачное решение для бизнеса
5/06/25 17:30
Технологии
В Новосибирске будут оценивать агрессивность бездомных собак
5/06/25 17:00
Общество
В День России в Новосибирской области пройдет более 1100 мероприятий
5/06/25 16:45
Власть
С новосибирского строителя ГЧП-поликлиник взыскали 38 млн рублей
5/06/25 16:00
Медицина Право&Порядок
Константин Стародубцев назначен руководителем Новосибирской таможни
5/06/25 15:37
Власть Отставки и назначения
Средняя стоимость нового авто в Новосибирской области выросла до 3,9 млн рублей
5/06/25 15:00
Совет депутатов под Новосибирском распустили из-за безделья народных избранников
5/06/25 14:30
Власть Политика
Адреса бомбоубежищ по всей России станут доступны на «Госуслугах» до конца года
5/06/25 14:00
Общество
Силовики с обысками нагрянули в уральскую редакцию URA.RU
5/06/25 13:20
Право&Порядок
Новосибирский биолог прокомментировал появление опасных комаров в России
5/06/25 13:00
Общество
В Новосибирске растет количество «офлайн-маркетплейсов» китайских товаров
5/06/25 12:00
Бизнес ВЭД
Заксобрание Новосибирской области назначило дату выборов депутатов нового созыва
5/06/25 11:20
Власть Политика
Новосибирская область цифровизирует госуправление с помощью технологии от Сбера
5/06/25 11:08
Бизнес
В мае цены на новостройки в Новосибирске незначительно снизились
5/06/25 11:00
Бизнес Недвижимость
ИИ-сервис экомониторинга будет следить за качеством воздуха и воды
5/06/25 10:37
Технологии
Популярное
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04
Новости компаний
Конкурс журналистов «Сибирь.ПРО»: тема производственного потенциала регионов прозвучит в новой номинации
5/06/25 12:15
Уралсиб запустил новые сервисы для участников ВЭД
5/06/25 9:10
Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»
3/06/25 11:10
Энергетики построили электросети для нового складского комплекса
3/06/25 10:25
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников
3/06/25 9:51
Конкурс журналистов: номинацию «ПРОфессия энергетик» посвятили работникам энергетического комплекса
2/06/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности