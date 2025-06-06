Александр Волков: На рынок утилизации мусора в Новосибирске может выйти новый игрок

Руководитель ГК «Арктика Сити» Александр Волков считает, что ключевой проблемой пробуксовки мусорной реформы в Новосибирской области является монополизация рынка. Эксперт предлагает поделить рынок между несколькими игроками, принять кардинальное решение по мусорной концессии, а также демонополизировать раздельный сбор отходов. Об этом он рассказал в интервью Infopro54.

Мусорная реформа остановилась

— Александр Иванович, можете охарактеризовать ситуацию на мусорном рынке Новосибирской области? Недавно вы поднимали этот вопрос на заседании Общественной палаты региона. Какие ключевые проблемы в отрасли вы видите?

— Прежде всего это предбанкротное состояние очередного регионального оператора — АО «Спецавтохозяйство». На мой взгляд, компания не выйдет из пике, в которое вошла, если ее не субсидируют из бюджета. Понятно, что мэрия и сам региональный оператор говорят о другом, но мы видим по судебным делам и искам к региональному оператору, какова реальная ситуация.

Рынок независимых перевозчиков в регионе фактически уничтожен. На момент старта реформы в 2018 году у ГК «Арктика Сити» было десять машин (в 2020 году — 88), сегодня — ноль, у ГК «ЛаТранс» — 14 (в 2019-м — 29), сейчас — ноль, у ООО «МагГруп» — 25, сейчас — ноль, у ООО «СКС» — шесть, сейчас — ноль. У ООО «Экосервис» было 15 единиц техники, а вместе с арендованными — до 60, сейчас осталось восемь.

— В конце прошлого года регоператор несколько раз объявлял торги на вывоз ТКО из населенных пунктов области. Судя по результатам, они до сих пор идут с большим скрипом. Многие лоты пришлось разбивать на более мелкие. Почему, на ваш взгляд, нет желающих участвовать в этих тендерах?

— Во-первых, как я уже говорил, на рынке практически не осталось независимых перевозчиков.

Во-вторых, мы тоже планировали участвовать в конкурсе, поэтому внимательно изучали все тендеры. На мой взгляд, то что мы наблюдаем сейчас — результат решений, принятых в прошлые годы. Один из руководителей «Спецавтохозяйства», Андрей Зыков, создал не совсем законную схему, а его преемник Александр Южаков не стал ее разрушать, так как понял, как на этом деле можно заработать деньги.

В чем суть схемы? Раньше объем вывезенных отходов считался в кубометрах, а сейчас — в тоннах. Кто-нибудь когда-нибудь считал сколько килограммов ТКО находится в одном контейнере? Именно поэтому профессиональные перевозчики, когда увидели, какие цены предлагают на торгах за вывоз ТКО, посчитали — и оказалось, что рентабельность бизнеса при таких условиях составит минус 10-15%! Вот и ответ на ваш вопрос: почему нашлось мало желающих участвовать в торгах.

— А как сделать рентабельность хотя бы нулевой или плюсовой?

— Только за счет оптимизации финансовой части бизнеса: ухода от налогов, выплаты зарплат в конвертах и так далее. Возможно, какие-то мелкие игроки на это и согласились, но большинство крупных компаний отрасли уже привыкли работать «в белую» и оказались не готовы к таким условиям.

Именно поэтому после объявления конкурсов заказчику пришлось бегать за компаниями и уговаривать хоть кого-то принять в них участие.

— Какова вероятность того, что эти компания смогут выполнять взятые на себя обязательства?

— В нормальном виде, конечно, все обязательства они выполнить не смогут, так как их опыт не связан с той нормальной предпринимательской деятельностью, которую предлагает вести наше государство. Поэтому, думаю, у нас будет грязненько. Уже сейчас ситуация далека от идеала, а потом будет еще хуже, если полностью не изменить систему утилизации ТКО в регионе.

— На мартовском заседании комитета по ЖКХ регионального парламента обсуждался вопрос о том, что регоператору готовят программу финансового оздоровления. Представители регоператора говорили, что в регионе до сих пор довольно большое количество потребителей, которые не платят за вывоз и утилизацию ТКО. На ваш взгляд, почему сложилась такая ситуация?

— Вы знаете, мне кажется, что если речь идет о бизнесе, о деньгах, то уже можно было ногами обойти всех потребителей. Некоторое время назад я говорил с представителем «САХ» и отметил, что сижу в центре, ни от кого не прячусь, но ко мне ни разу не приходили представители регоператора, чтобы проверить, какие у меня компании сидят, сколько человек, сколько мы реально генерим мусора. Мне сказали: «Мы к вам обязательно зайдем!» С этого разговора прошли несколько месяцев… До сих пор никто не зашел.

На мой взгляд, если вы жалуетесь, что у вас что-то не получается, если у вас нет опыта, вы не понимаете, что делать, как собирать сведения, как делать расчеты — зачем вы вообще в это полезли?

— Серьезным камнем преткновения в Новосибирске являются площадки для строительства этих полигонов. Насколько, на ваш взгляд, это решаемая ситуация?

— Я вообще не понимаю, из-за чего возникла эта проблема. У нас достаточно большая область. Зачем устраивать войну с собственным населением? Зачем ставить эти полигоны возле дач, рек и краснокнижных растений? Сдвиньте эти объекты на 20-30 км подальше. Есть предложения по альтернативным участкам, которые не будут раздражать ни экологов, ни население, и все будут довольны. Почему уперлись в существующие варианты? На мой взгляд, это серьезный кризис во взаимоотношениях власти и населения. Задумайтесь, концессия была заключена в 2016 году, но объекты до сих пор не построены! Скоро десять лет будем праздновать с момента подписания соглашения! Если что-то не работает, то нужно менять условия, искать варианты, которые устроят все стороны.

— Но если сдвигать полигон на 20-30 км, то это приведет к росту тарифа для населения?

— В тарифе для жителей региона это будут два рубля в месяц дополнительно, то есть увеличение незначительное, а эффект от снятия социальной напряженности — колоссальный.

Рынок РСО вернулся к старту

— Что происходит с рынком раздельного сбора отходов в Новосибирской области?

— На сегодняшний день на этом рынке не осталось игроков, кроме «Спецавтохозяйства». В 2022 году с рынка «ушли» нас — ГК «Арктика Сити», в 2025 году — ГК «Тайгер Сибирь». То есть наш бизнес уничтожили.

Я считаю, что раздельного сбора отходов на данный момент в области не существует.

— Но сортировкой и переработкой занимается «Спецавтохозяйство» на своих мощностях…

— Ну смотрите, в 2018-2019 годах в регионе работали три или четыре мусоросортировочных завода. На сегодняшний день не осталось ни одного. Сортировочные линии «САХ» — это капля в море с точки зрения профессиональной сортировки вторсырья.

У «Тайгера» предприятия сейчас не работают, сотрудники с производств ушли.

Кроме того, в нашем регионе только одна компания вошла в реестр утилизаторов.

На мой взгляд, эти шаги были предприняты для того, чтобы не мешать заходу в область какого-то крупного игрока.

— Кто это может быть? Вы имеете в виду экопромышленный парк, который строит ППК «РЭО» под Новосибирском?

— Когда решили создавать такой парк, то вообще не думали, а соответствует ли он хотя бы требованиям закона к потокам отходов, указанным в территориальной схеме Новосибирской области. За нарушение потоков есть санкция — лишение статуса регионального оператора. Да, идея парка неплохая, но, как часто бывает, реализация пострадала. Считаю эту идею нежизнеспособной.

Результат есть, но не тот

— На заседании Общественной палаты вы говорили об изменении системы утилизации ТКО в регионе. Почему возникла такая идея?

— Я делал разные предложения. Может быть, даже в какой-то мере революционные. Но давайте вспомним: реформа мусорной отрасли в Новосибирской области началась в 2019 году, сегодня 2025-й — и ничего не поменялось, стало только хуже. Это означает, что система, которую пытались сделать все эти годы, не сработала. Значит, нужно подумать над другими вариантами. И тут не надо бояться чего-то, стесняться, надо работать!

Я не понимаю, почему мы решили в 2019 году, что если будем бить в одну точку, то когда-нибудь получим какой-то результат. Нет, результат мы получили, но только не тот, который хотели: пять уголовных дел, двое человек уже осуждены, трое ждут приговора. Второй регоператор балансирует на грани банкротства. Таковы результаты реформы мусорного рынка в Новосибирской области.

Я работаю в системе утилизации ТКО уже 15 лет и неоднократно предлагал создать в регионе несколько операторов, организовать мелкие лоты, чтобы с их помощью можно было развивать мелких предпринимателей. Все это позволит уйти от рисков монополизации и сделать рынок более устойчивым.

К сожалению, пока я вижу, что мои предложения не воспринимаются.

— Если говорить о демонополизации, то, на ваш взгляд, сколько нужно игроков в Новосибирской области?

— Минимум три, а лучше шесть. При подготовке доклада мы изучили ситуацию в разных регионах России, посчитали, кто сколько расходует, какой доход получает.

Например, в Томской области работают четверо регоператоров: ООО «Партнер», ООО «Риск», ООО «Транссиб», ООО «АБФ Логистик». Они поделили между собой восемь зон. Тариф на человека в зависимости от зоны варьируется от 76,95 до 175,86 рубля в месяц при нормативе 2,9 кубометра в год.

В Красноярском крае пять регоператоров: ООО «Эко-Транспорт», ООО «РостТех», ООО «Рециклинговая компания», АО «Автоспецбаза» и МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района», поделивших 14 зон. Тариф на человека в зависимости от зоны варьируется от 39,82 до 141,90 рубля в месяц при нормативе 0,6-0,96 кубометра в год.

В Алтайском крае на рынке работают пять компаний: ООО «ЭКОТРАНС», ООО «Экосоюз», ООО «Спецобслуживание плюс», ООО «Эко-Гарант», ООО «Автотранс», поделивших семь зон. Тариф на человека в зависимости от зоны варьируется от 48,21 до 76,73 рубля в месяц при нормативе 1,4 кубометра в год.

Для сравнения: при одном регоператоре в Новосибирской области тариф составляет 86,61 рубля в месяц с человека при нормативе 2,38 кубометра в год. При этом 82% расходов приходятся на транспортировку отходов. Только в десяти районах Новосибирска, в городах Бердск и Искитим, в наукограде Кольцово теоретические сборы за обращение с ТКО превышают расходы регионального оператора. Суммарная прибыль РО от этих территорий составляет 657 млн рублей в год. Все остальные территории приносят расход для РО в 1 188,2 млн рублей в год.

Средняя стоимость обращения с ТКО в районах, где работает объект размещения отходов (ОРО), составляет 707 рублей за кубометр. Средняя стоимость обращения с ТКО в районах, где нет ОРО — 1 611 рублей за кубометр.

— То есть вы считаете, что все беды на этом рынке из-за отсутствия конкуренции?

— В том числе. Я обратил внимание, что наш город, как крупнейший муниципалитет в стране, за все время действия реформы не сделал ни одной законодательной инициативы, которая позволила бы развивать этот рынок. То есть мы сидим и чего-то ждем от властей. Но ведь понятно, что только предложения снизу, в том числе от регионального оператора, от депутатов, от органов власти, позволяют что-то изменить. А мы сидим и ждем, когда к нам кто-то придет и что-то предложит. Никто не придет, и никто ничего не предложит! Нужно самим проявлять инициативу!

Предложения по корректировке реформы

— Можете подробнее рассказать о предложениях по реформированию отрасли, с которыми вы выходили в Общественную палату?

— Я считаю, что в области необходимо создать программу по строительству минимум 11 полигонов ТКО по формуле: «один район — минимум один полигон». Исключения могут составить Барабинский и Здвинский районы. В совокупности на это необходимы около 4,3 млрд рублей, а окупаемость инвестиций составит восемь лет.

На рынке ТКО в регионе необходимо развивать конкуренцию. Незаменимость РО для администрации области — главное препятствие развития отрасли. Мы предлагаем разделить область на шесть зон и шесть РО. Это позволит получить взаимозаменяемость в случае лишения одного из РО статуса и создаст условия для негласной конкуренции между РО.

Предложенное разделение позволит получить:

Двух регоператоров, которые смогут активно развиваться в условиях действующего тарифа (правый и левый берег Новосибирска на диаграмме).

Две компании, которым для развития потребуется повышение тарифа до 200% до реализации мероприятий по снижению себестоимости (Восточная и Северо-Западная зоны).

Двух регоператоров, которые будут нуждаться в постоянной дотации в 220 млн рублей ежегодно до реализации мероприятий по снижению себестоимости (Центральная и Юго-западная зоны).

Мы также предлагаем создать такой механизм, как «Инкубатор для конкуренции». Существует п.2.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. Суть его сводится к тому, что если в течение трех лет вы не выполняли аналогичный государственный или муниципальный контракт, то вы не можете участвовать в торгах на сумму более 20 млн рублей. Выходом может стать выделение малых лотов для малого и среднего бизнеса без опыта работы.

«Контейнер в каждый околоток». Из-за низкой плотности населения в индивидуальных жилищных строениях (ИЖС) экипажам приходится проезжать большие расстояния. Поскольку нужно останавливаться для сбора мусора около каждого дома, скорость такого движения сравнима со скоростью человека. Как показала практика 2019-2022 годов, один самосвал, обслуживающий ИЖС, может за смену вывезти 33 кубометров отходов, а машина большей вместимости — 250-300 кубометров за смену.

В качестве альтернативы мешковому сбору можно развивать сеть «околоточных»

контейнеров. Такие контейнеры или площадки с контейнерами могут устанавливаться на выезде из сел или на маршруте движения людей с малых улиц и переулков (околотков) к остановкам общественного транспорта, магазинам, выезду к магистральным улицам.

«Демонополизация обращения с РСО». В ходе реформы необходимо вернуть РСО, и не по дуальной системе, а по фракционной. Для начала можно вернуться к системе четырех контейнеров, которую реализовывала ГК «Арктика-Сити». В разных контейнерах накапливаются: пластик + металл, макулатура, стекло, неутилизируемые отходы. Эта схема позволяет разделить прессуемые отходы от стекла. Прессование отходов позволяет существенно сократить расходы на их транспортировку, а выделение стекла в отдельный поток позволит избежать его боя при погрузке в мусоровоз (РСОвоз). В перспективе возможно выделение отдельного потока для пищевых отходов с целью их компостирования.

Нужно принять кардинальное решение по мусорной концессии. Если с источниками финансирования все более или менее понятно — им может стать только федеральный бюджет, то протесты населения заставляют волноваться за реализацию проекта. Стремление властей и концессионеров разместить новые комплексы переработки отходов (КПО) как можно ближе к городу и к существующим коммуникациям приводит к ожидаемому столкновению с местными жителями и дачниками.

Еще в 2018 году инициативной группой были разработаны дополнительные критерии к выбору участков для размещения объектов захоронения отходов, но эти предложения экспертов так и не были всерьез рассмотрены властями.

Предложенные критерии включают в себя следующее:

Удаленность от населенных пунктов и СНТ более 4 км.

Удаленность от границ Новосибирска не более 60-100 км (по федеральным трассам).

Удаленность выбранного участка от федеральной или региональной трассы не более 5 км.

Отсутствие на выбранном участке значительных площадей, занятых коренными лесами.

Нахождение выбранного участка на расстоянии более 300 м от водотоков и водоемов.

Удаленность от аэродромов более 15 км.

По нашим оценкам, есть как минимум шесть участков, которые подходят под эти параметры и могут снять градус социальной напряженности вокруг мусорных полигонов.

Наконец, необходимо четко прояснить ситуацию с тарифами. До 2019 года оплата за обращение с отходами в среднем обходилась жителям Новосибирской области в 2,05 рубля за «квадрат» в месяц от общей площади жилья.

В эти деньги входили:

Ремонт и модернизация контейнерной площадки.

Покупка контейнеров.

Уборка на контейнерной площадке.

Вывоз всех отходов.

Сейчас в тариф РО 86,61 рубля с человека входят только вывоз ТКО и подбор отходов, рассыпанных при погрузке. Остальные опции по умолчанию относятся к обязанностям управляющих компаний, но законодательно это не закреплено — и у УК возникают проблемы со включением этих расходов в тариф для жителей.

Основные проблемы возникают с расходами на:

Приобретение контейнеров (0,6 рубля за кв. м.

Обслуживание контейнеров (нет данных).

Содержание контейнерной площадки (около 1,2 рубля за кв. м).

Вывоз автомобильных шин и растительных отходов от уборки территории (0,6 рубля за кв. м).

Необходимо срочно законодательно разграничить эти области.

В 2024 году МУП «САХ» выступило с предложением установления тарифа РО для населения в размере 3,05 рубля за кв. м от общей площади жилья. Если оно будет принято, что общие затраты населения составят: 3,05+ 0,6+1,2+0,6=5,45 рубля за кв. м, что в 2,65 раза больше, чем до 2019 года.

Новый варяг

— На ваш взгляд, как дальше будет развиваться ситуация в регионе на рынке транспортирования и утилизации ТКО?

— На мой взгляд, сейчас возможны два варианта событий.

Первый — региональный оператор АО «САХ» придет к городу и скажет, что ему нужны деньги — от 100 млн до 1 млрд рублей ежегодно. Лично я считаю, что текущая критическая финансовая ситуация у нашего регоператора не последняя, и она будет повторяться.

Второй — игроки из других субъектов федерации внимательно наблюдают за теми регионами, где местные компании не справляются с реформой отрасли. В городе появится игрок из другой области, который скажет, что готов вложить в отрасль 8 млрд рублей: купить контейнеры, построить заводы, многострадальные полигоны, развивать раздельный сбор отходов и т.д.

Вопрос: что будут делать власти? Они продолжать защищать своего регионального оператора, который просит деньги из бюджета, или согласятся принять предложение пришлой компании?

— О каких пришлых компаниях может идти речь?

— В России уже несколько крупных игроков, у которых в управлении находится по пять-шесть региональных рынков. Например, АО «Ситиматик» (Мурманская область), ООО «Экоцентр» (Астрахань), ООО «МКМ-Логистика» (Москва), АО «Невский экологический оператор» (Санкт-Петербург).

В общей сложности такие регоператоры работают уже с 20 регионами РФ. У них тоже есть сложности, но есть и понимание, как развиваться.

Еще раз подчеркну, сейчас все зависит от решения органов власти: согласятся город и область с тем, что необходимо постоянно опекать регионального оператора или же мы увидим новое банкротство и нового регионального оператора (или нескольких) со стороны.

Александр Волков в сфере обращения с отходами работает с 2011 года, имеет сертификат о допуске к работе с отходами. Реализовал десять проектов по вывозу отходов из разных городов России: Санкт-Петербург, Ржев, Наро-Фоминск, Лобня, Солнечногорск, Жуковский, Брянск, Петрозаводск, Анапа, Новосибирск. Реализация каждого проекта была с нуля. Рентабельность проектов — от 10 до 50%. В Новосибирске деятельность начал с 2016 года. За год компания стала обслуживать жилой фонд с количеством проживающих 350 тысяч человек. Разработал стандарт качества по содержанию контейнерной площадки. С 2019 по 2021 год компания Волкова была крупнейшей мусоровывозящей компанией Новосибирска и области с объемом вывоза около 75% от всего объема отходов.

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что МинЖКХ намерено расторгнуть мусорные концессии в Новосибирске.