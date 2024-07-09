Жительница Новосибирска пропала после крушении яхты в Черном море

Жительницу Новосибирска ищут после крушения парусной яхты в Черном море. Трагический инцидент произошел в районе Геленджикской бухты днем 7 июля.

По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, поступило сообщение о том, что при оказании судоводителем услуг гражданам по обучению яхтингу на спортивном парусном судне «мх700» произошло затопление указанного судна в акватории Черного моря.

— При выполнение поисково-спасательной операции из воды были спасены четыре человека. Ведутся поисковые мероприятия пропавшей женщины пассажира. Следователем проведен осмотр яхт-клуба, откуда выходило судно, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил Infopro54 источник, знакомый с ситуацией, в тот день на море был небольшой шторм. Однако погодные условия могли поспособствовать тому, что маленькая безмоторная парусная яхта при заходе в бухту перевернулась.

— Пропавшая 31-летняя С. Цыганкова из Новосибирска. Ее все еще ищут. Дежурный предполагает, что она, скорее всего, жива, так как все были в жилетах, в округе было несколько яхт. Вероятно забралась на какую то из них, и сейчас либо там без связи находится, либо выбралась на сушу. Так как при переворачивании все устройства их утонули. По крайней мере мы на это надеемся, — пояснил собеседник.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного, повлекшие по неосторожности смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что при проверке следователями документов у собственника яхты, лицензии на осуществление коммерческой деятельности у него не оказалось. Несколько поисково-спасательных отрядов на катерах продолжают искать пропавшую женщину.

Ранее редакция сообщала о происшествии в акватории Оби в Новосибирске. Моторная лодка столкнулась с баржей, в результате чего погибла 58-летняя пассажирка маломерного судка, 5-летняя девочка была доставлена в больницу.