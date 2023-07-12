Пикет в поддержку клиники 1+1 состоялся в Новосибирске (видео)

В среду, 12 июля, на площадке в сквере между цветомузыкальным фонтаном и зданием №34 по ул. Серебренниковской в Центральном районе Новосибирска состоялся пикет в поддержку «Клиники 1+1» (ООО «Клиника НМТ») и ее пациентов.

Целью пикета является привлечение внимания общественности к ситуации с клиникой и нарушению прав пациентов представителями службы судебных приставов.

— Ключ от помещения с наркотическими препаратами до сих пор не известно где, — рассказала Татьяна Тищенко, собственник клиники «1+1», в беседе с корреспондентом Infopro54.

Напомним, что судебные приставы ранее обязывали пациентов частной клиники «1+1» покинуть стационар. Людей выносили из медучреждения на носилках на улицу.

ГУФССП России по Новосибирской области на своей странице в ВКонтакте сообщало, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28, сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу проводили исполнительные действия.

Ситуация выселения клиники стала следствием споров арендатора с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала. По словам собственника, руководство компании задолжало ему около 26 млн рублей за аренду. Однако в клинике с ним не согласны.

В настоящее время между фигурантами дела ведутся судебные тяжбы. Клиника настаивает на том, что собственник обязан выплатить компанию за проведенный ремонт помещений свыше 200 млн рублей. В свою очередь, собственник требует выплатить ему 26 млн. рублей. Позже стало известно, что клинике дана отсрочка по освобождению помещения.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские приставы не отдают ключ от помещения с наркотическими препаратами клинике 1+1.