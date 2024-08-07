Мигранта-мажора, который стрелял в кафе и сбил на Лексусе подростков, арестовали под Новосибирском

В Тогучинский районный суд 7 августа снова привезли задержанного мигранта-мажора, которого местные жители хорошо знают, как Эдика.

На этот раз новый гражданин России, получивший заветный паспорт только в июле 2024 года, оказался в изоляторе по подозрению в хулиганстве. Он со своими друзьями устроил разборки в местном кафе «Жасмин» еще в июне. В результате потасовки пострадало трое мужчин. После случившегося они написали заявление в полицию, но Эдик и его товарищи применили все свои коррупционные связи с местными правоохранителями, чтобы избежать наказания. Кроме того, хулиганы не постеснялись угрожать потерпевшим и их семьям, заявляя, что прокурор однозначно вынесет отказной материал. В итоге так и случилось. Благодаря огласке, которую событию предали общественники из организации «Северный человек», удалось возобновить материалы проверки и возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

― Все трое фигурантов были задержаны и помещены в ИВС. Также у подозреваемых проведены обыски, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Эта история начала развиваться после жесткого ДТП, которое случилось 21 июля. Эдик сбил на своем автомобиле двух подростков на мопеде, а за рулем вдруг оказалась его близкая подруга Альбина. Инспекторы ДПС не стали разбираться в ситуации и оформили аварию на женщину. В редакцию Infopro54 обратились местные жители, которые были возмущены произошедшим и требовали справедливости, так как дети получили серьезные увечья и тяжкий вред здоровью. После публикации на нашем сайте делом заинтересовался Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поставил происшествие на личный контроль.

Сыщики оперативно задержали Эдика и его подругу. Сибирячка призналась на допросе, что оговорила себя. В отношении еще вчерашнего мигранта возбудили уголовное дело. Когда следователи уже вышли с ходатайством на арест фигуранта, местный прокурор затребовал передать дело обратно в МВД. А затем события стали развиваться по уже привычному для тогучинцев сценарию. Тогучинский районный суд не нашел оснований для избрания хоть какой-нибудь меры пресечения для виновного в аварии. Его освободили из-под стражи прямо в зале заседаний.

― Мы обжаловали это решение. Нас поддержала областная прокуратура. В пятницу уже областной суд будет принимать решение, ― рассказали родители пострадавших подростков.

Пока Эдик гулял на свободе в Тогучинском районе высадился десант из силовиков. В главном управлении МВД региона все-таки усмотрели в действиях мигранта состав преступления по факту потасовки в кафе.

Со второй попытки у суда все-таки получилось изолировать Эльгюна Амирова от общества.

― Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста. В СИЗО он будет находится, как минимум, до 4 октября, ― сообщили в Тогучинском суде.

Кроме того, правоохранители серьезно заинтересовались вопросом законности получения российского гражданства уже ранее судимым мигрантом.

В Тогучине начались масштабные проверки.

На огласку и большой общественный резонанс оперативно отреагировали и те, кто чинит в городе беспорядки.

― Цыгане, с которыми дружил Эдик, массово покидают район. Они режут скотину, жгут дома и уходят всем табором. Это после того, как МВД заявило, что будут проверять законность их нахождения тут, а главное на предмет продажи наркотиков. Город освобождается от мигрантского и цыганского ига. Мы хотим верить, что это навсегда, ― говорят местные жители.

Люди также сообщают, что многие кафе, которыми управляли приезжие, начали закрываться самостоятельно, чтобы избежать проверок.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

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