Жительница Новосибирска закрыла долг в 5,9 миллионов рублей для того, чтобы ее повысили

Женщина из Новосибирска погасила долг в 5,9 миллионов рублей, после того как подала документы на повышение.
— На исполнении в отделении судебных приставов по Калининскому району находилось исполнительное производство о взыскании с 49-летней гражданки в пользу юридического лица 6 млн 797 тысяч рублей, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирской области.
У женщины есть стабильный доход в Москве. На основании этого судебный пристав-исполнитель принял решение о списании денежных средств с её заработка. На депозитный счет службы стали поступать крупные суммы от 100 тысяч рублей.
Важным фактором, который помог погасить задолженность в размере 5,5 млн рублей и исполнительный сбор в сумме 400 тысяч, стало намерение женщины повысить свой статус в компании. Она полностью рассчиталась с долгом в 5,9 млн, чтобы убедить руководство в своей ответственности и законопослушности.
Ранее редакция сообщала о том, что за долги арестовали японский внедорожник в Новосибирске.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области, автор: пресс-служба.
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