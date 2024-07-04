В мэрии Новосибирска прокомментировали действия мигранта-крота, прорывшего траншею к киоску

Жители Плющихинского микрорайона из дома № 39 по улице Татьяны Снежиной уже несколько месяцев возмущаются наглостью местного мигранта. Торговец поставил киоск с фруктами и овощами, а затем нелегально прокинул к нему электричество. После жалоб жильцов дома, которых напрягал свисающий из окна квартиры на 8 этаже кабель, электричество обрезали. Но радость от победы у жильцов была очень кратковременной. Вскоре они заметили волшебное превращение мигрантов в кротов, роющих траншею к торговому павильону, чтобы проложить новую электрическую линию. Запитана она оказалась снова от близстоящего дома, только теперь из подвала.

― Говорят, что разрешение на подключение выдал им инженер управляющей компании. Нам не понятно, почему это все так происходит? То есть у жильцов дома не надо спрашивать? Они просто испортили асфальт, газон, фундамент, прокинули свой кабель в подвал и подключились к электричеству, ― негодуют сибиряки.

Люди уверяют, что никакого общего разрешения для такого беспредела они не давали. Вызвали участкового на место ЧП, но тот так и не приехал.

К проблеме подключились активисты Русской народной дружины, а также журналисты региональных СМИ.

В мэрии Новосибирска не смотря на публичную огласку всей этой ситуации пояснили, что никаких жалоб к ним от жильцов не поступало.

― Указанный в обращении нестационарный торговый объект размещен в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707, на основании действующего договора на размещение и эксплуатацию мобильного объекта. Какие-либо проверки данного торгового объекта не проводились, ― ответили в пресс-центре мэрии на официальный запрос издания «МК в Новосибирске».

Этот ответ вызвал недоумение у местных жителей. Это странно, что киоск, который числится мобильным, а значит, может спокойно переезжать в любую точку города, уже несколько лет стоит на одном месте и теперь даже электрифицирован.

Чиновники подтвердили, что по закону подключить киоск к сетям электроснабжения можно только с разрешения общего собрания собственников помещений такого дома. Но теперь хотя бы у людей появился шанс доказать, что действия мигрантов незаконные. Сейчас жильцы дома готовят официальные заявления в мэрию и администрацию Октябрьского района.