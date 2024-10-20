Жительница Первомайки возмущена уровнем обслуживания в местной «Марии-Ра»

Жительница Первомайского «Пятака» возмутилась низким уровнем обслуживания в местной «Марии-Ра».
Девушка рассказала, что в единственном супермаркете их небольшого городка всегда царит беспорядок: полки грязные, овощи гнилые, а яйца битые. Она также отметила, что часто встречаются продукты с истёкшим сроком годности.
— Но альтернативы у людей нет! До других магазинов пешком не дойти. И это в наше-то время, когда магазинов кругом больше, чем у людей денег. Но только не здесь, — отметила девушка в группе «Моя Первомайка».
Конечно, жители могут обратиться в другие торговые точки района, чтобы купить продукты у надёжных продавцов, но не у всех есть такая возможность. Большинство пенсионеров вынуждены покупать продукты здесь, выбирая из того, что есть, те товары, которые можно есть без риска для здоровья.
Ранее редакция сообщала о том, что общественники призывают «отменить» День первокурсника в Новосибирске.
Источник фото: Моя Первомайка
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru