Жительница Первомайки возмущена уровнем обслуживания в местной «Марии-Ра»

Жительница Первомайского «Пятака» возмутилась низким уровнем обслуживания в местной «Марии-Ра».

Девушка рассказала, что в единственном супермаркете их небольшого городка всегда царит беспорядок: полки грязные, овощи гнилые, а яйца битые. Она также отметила, что часто встречаются продукты с истёкшим сроком годности.

— Но альтернативы у людей нет! До других магазинов пешком не дойти. И это в наше-то время, когда магазинов кругом больше, чем у людей денег. Но только не здесь, — отметила девушка в группе «Моя Первомайка».

Конечно, жители могут обратиться в другие торговые точки района, чтобы купить продукты у надёжных продавцов, но не у всех есть такая возможность. Большинство пенсионеров вынуждены покупать продукты здесь, выбирая из того, что есть, те товары, которые можно есть без риска для здоровья.

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