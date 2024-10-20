Грузовик снес ограничитель для фур на улице Малыгина в Новосибирске

В Новосибирске на улице Малыгина грузовик снес ограничитель для фур.
Его поставили три недели назад.
— Летел со стороны кладбища по внутриквартальной дороге, — отмечается в сообщении паблика «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»
Как рассказывают активисты, во-первых, нарушитель не смог сбежать. Во-вторых, вместо того чтобы раскаяться, он возмущаелся тем, что знак ограничения по высоте был установлен неправильно.
— Вопрос к знатокам: на какой скорости нужно было лететь, чтобы вот так снести конструкцию ограничителя, если тормозной путь — метр? — спрашивают общественники.
Ранее редакция сообщала о том, что ограничители высоты для фур сорвали на Хилокском в Новосибирске.
Источник фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
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