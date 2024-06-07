Жителям аварийного дома предоставят новое жилье в Новосибирской области

Под Новосибирском семье, проживающей в аварийном доме, дали новое жилье.

Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Семья проживала в доме на улице пер. Пожарный в Барабинске. В 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим расселению. Но одна семья не смогла расселиться.

— Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации города предоставить проживающей в аварийном доме семье жилое помещение, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура помогла многодетной семье получить земельный участок в Новосибирске.