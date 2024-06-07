Бастрыкин затребовал доклад об исчезновении девушки в Новосибирске 15 лет назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о деле Ирины Сафроновой, которая пропала 15 лет назад.

В 2009 году 28-летняя Ирина Сафронова исчезла в Академгородке Новосибирска. Её привёз домой знакомый, они возвращались из кинотеатра. Ирина зашла в подъезд, но в квартире так и не появилась.

Близкие начали беспокоиться утром. К поиску девушки подключились полицейские и волонтёры, но никаких следов похищения обнаружено не было. У Ирины остался сын, которому на тот момент было 10 лет.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на дочь участника СВО в Новосибирске.