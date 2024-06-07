Бастрыкин затребовал доклад об исчезновении девушки в Новосибирске 15 лет назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о деле Ирины Сафроновой, которая пропала 15 лет назад.
В 2009 году 28-летняя Ирина Сафронова исчезла в Академгородке Новосибирска. Её привёз домой знакомый, они возвращались из кинотеатра. Ирина зашла в подъезд, но в квартире так и не появилась.
Близкие начали беспокоиться утром. К поиску девушки подключились полицейские и волонтёры, но никаких следов похищения обнаружено не было. У Ирины остался сын, которому на тот момент было 10 лет.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин заинтересовался нападением на дочь участника СВО в Новосибирске.
Источник фото: СК России / Автор: пресс-служба.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru