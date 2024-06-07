«Ситуация практически тупиковая»: в ГК «ВИС» оценили перспективы четвертого моста в Новосибирске

В группе «ВИС» прокомментировали отказ ФАС о внесении изменений в действующее концессионное соглашение по строительству четвертого моста в Новосибирске. В компании отметили, что заявление об изменении условий концессионного соглашения, которое Минтранс Новосибирской области отправил в ФАС, не было согласовано с концессионером. В группе уверены, что отрицательное решение ФАС, выданное по концессии, связано с тем, что в тексте не перечислены существенные условия, из-за которых требуется перенос сроков завершения строительства мостового перехода.

Распоряжением правительства РФ от 2022 года, выплата на мост в 1.6 млрд рублей, которую концедент должен был в 2023 году, перенесена на 2025 год. При этом срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта также изменен с 2023 на 2025 год.

В бюджете Новосибирской области на 2023 – 2025 годы не были предусмотрены расходы регионального бюджета в достаточном объёме для исполнения концедентом финансовых обязательств по концессионному соглашению в 2023 году.

В распоряжении правительства РФ от декабря 2023 года предусмотрено следующее софинансирование расходов концедента: 737,3 млн рублей на 2024 год, 1,2 млрд — на 2025 год. Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта также указан как 2025 год. Это закреплено в бюджете области на 2024-2026 годы.

— Существенная часть бюджетного финансирования проекта перенесена на период, выходящий за сроки строительства объекта, закреплённые в концессионном соглашении, — подчеркнули в ГК «ВИС». — По состоянию на 06.12.2023 (плановая дата завершения строительства) финансовые обязательства концессионера по привлечению инвестиций в строительство исполнены в полном объеме.

В компании перечислили эти существенные условия:

В компании также напомнили, что федеральные средства, выделенные для строительства четвертого моста для компании сейчас частично недоступны. В группе «ВИС» заявили, что уже неоднократно комментировали причины блокировки.

— У Группы «ВИС» имеется официальная позиция Главгосэкспертизы, согласно которой она готова провести оценку внесённых в проект изменений комплексно после завершения строительства. Несмотря на это, концессионер провёл значительную работу в этом направлении и 19 июня ожидает получить заключение госэкспертизы по всем внесённым на текущий момент изменениям. Однако, это не означает, что таких изменений не будет и дальше, — констатируют в компании. — На данном этапе строительства возникли проблемы с частью импортного оборудования для тоннелей и пункта взимания платы. Целый ряд указанных в проектной документации 2015 года позиций недоступен для поставок в Россию. Это значит, что придётся искать аналоги и снова выносить эти замены на рассмотрение госэкспертизы.

— Особенно тревожно, что без решения финансовых вопросов строительный сезон лета-осени 2024 года может быть потерян и тогда нынешний срок завершения строительства становится нереальным. Каждый день простоя строителей — это не только убытки концессионера, но и сдвиг сроков завершения работ, а, следовательно, — и потери для госбюджета, но что не менее важно — продление неудобств для горожан, связанных со строительством, вместо новой дорожной инфраструктуры, — предупредили в ГК «ВИС». — Группа «ВИС» готова и дальше искать компромиссы в решении проблем, возникших при реализации ГЧП-проектов в Новосибирской области, но в этом процессе должны участвовать обе стороны проекта. Смысл ГЧП в слове «партнёрство», и это партнёрство требует быстрых и эффективных решений для вывода проекта из тупика.

По мнению Группы «ВИС» сложившаяся ситуация в концессионном проекте практически тупиковая. Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне на стройке четвертого моста пройдет выездное заседание депутатов горсовета и регионального парламента Новосибирска.