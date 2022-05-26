Жителям Левобережья Новосибирска обещают дорожные трудности на все лето

Движение по улице Ватутина будет перекрыто на протяжении всего лета в связи с ремонтными работами. Вначале работы будут связаны с ремонтом более 400 м теплосетей, от которых запитаны около 700 объектов, затем — улично-дорожного полотна. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

— Безусловно, любое перекрытие достаточно оживленной улицы влечет определенные неудобства и для транспорта, и для пешеходов, — говорит вице-мэр. — Мы работаем с ресурсоснабжающей организацией — ООО «Сибирская генерирующая компания» — с целью уменьшить сроки проведения работ. Но в любом случае максимальный срок — 1 сентября, когда участок от улицы Новогодней до улицы Блюхера будет полностью завершен вместе с благоустройством, и мы сможем приступить от проспекта Маркса до улицы Блюхера к завершению ремонтных работ. Сейчас эти участки имеют наибольшую аварийность.

— Работы с тяжелой техникой иначе не представляются возможными, — поясняет замглавы города. — Хотя теплотрасса идет по двум полосам, но теплокамеры занимают практически всю проезжую часть. Также предполагается расстановка тяжелой техники, которая имеет большие габариты.

По словам чиновника, обойтись хотя бы частичным перекрытием движения не получится.

Как дополняет Клемешова мэр Новосибирска Анатолий Локоть, еще одна причина полного перекрытия касается безопасности участников дорожного движению

— Участок от Маркса до Блюхера сегодня — это практически стройплощадка, — сообщает глава города. — По всем существующим сегодня правилам движение, особенно общественного транспорта, и пешеходное движение по строительной площадке запрещено ввиду рисков для здоровья и даже для жизни.

Под стройплощадку «на радость пешеходам» предполагается также приспособить и территорию прохода по набережной в районе Октябрьского моста.

— Это тоже связано с ремонтом теплосетей, — поясняет Клемешов. — Далеко не все знают, что в теле моста находятся пять ниток, четыре из них связаны с теплоснабжением и горячим водоснабжением. СГК производит работы по замене одной из ниток, где имеется аварийность. Помните, когда зимой одна из колонн моста была наполовину во льду. Это как раз было связано с протечкой. Поскольку в летний период работы также станут вестись с реки, будет подгоняться баржа. Сейчас эта площадка используется для складирования и выстраивания технологической цепочки по замене этой нитки.

По информации мэрии Новосибирска, неудобства в меньшей степени горожане испытают на перекрестках Ипподромской – Кропоткина и Семьи Шамшиных – Орджоникидзе, перекрытие которых будет происходить поэтапно.

Ранее редакция сообщала, что в этом году дорожники и коммунальщики впервые централизованно договорились максимально синхронизировать график работ, чтобы сократить время перекрытия улиц.